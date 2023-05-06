Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки

Зерновая сделка привела к падению мирового индекса цен на продовольствие на 9%, если соглашение не продлить, снова наступит кризис, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушглу. Ранее он назвал обоснованными претензии Москвы к сделке

Мевлют Чавушоглу (Фото: Warren Little / Getty Images)

Анкара считает необходимым продлить зерновую сделку, в противном случае цены на продукты в мире вырастут, заявил каналу 24 TV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, соглашение принесло пользу всем странам, его влияние ощутила «каждая семья в мире». «Мировой индекс цен на продовольствие упал на 9%, это не простое событие. Если срок [зерновой сделки] не будет продлен, наступит новый кризис», — предупредил Чавушоглу (цитата по Hurriyet).

Положительное влияние Черноморской зерновой инициативы на цены на зерновые отмечали в ООН. После начала военных действий на Украине в марте 2022 года индекс цен на продовольствие ФАО (отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на основные виды продовольствия) вырос на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекордного значения в 159,3 пункта. С того момента индекс начал снижаться, в феврале 2023 года значение составило 129,8 пункта.

Турецкий министр ранее отмечал, что для продления сделки на больший срок, а не на 60 дней, как согласилась Москва, нужно выполнить требования Россиию Одно из них — переподключение Россельхозбанка (главного банка, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России) к международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT. Чавушоглу назвал претензии России к соглашению обоснованными и сообщил, что Турция обсуждает ситуацию с РСХБ. Гарантий на то, что Запад согласится сотрудничать с банком, нет, и в качестве альтернативы генсек ООН Антониу Гутерриш предложил вопрос посредничества турецких банков при проведении платежей за российские продовольствие и удобрения, рассказал министр.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза из Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия согласилась продлить соглашение в середине марта — до 18 мая; остальные участники, а также западные государства призывают увеличить этот срок.

Москва не раз говорила, что вторая часть соглашения не выполняется. В апреле МИД перечислил пять «системных проблем», без которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.