Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Берлине сняли запрет на флаг Украины к 9 Мая и оставили на флаг России Политика, 02:26
Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки Политика, 02:21
Туроператоры раскритиковали идею Бали ввести очередь на посещение острова Общество, 02:00
Telegraph узнал о запрете принцу Гарри надеть военную форму на коронацию Общество, 02:00
В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа Общество, 01:23
В Киеве заметили падение эффективности HIMARS из-за российских «глушилок» Политика, 01:19
СК оценит действия депутата Украины после драки с делегатом России Политика, 01:01
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном Политика, 01:00
Минцифры вернуло проект о едином реестре воинского учета после сбоя Технологии и медиа, 00:40
На нефтеперерабатывающем Shell в Техасе произошел пожар Общество, 00:26
В Великобритании пройдет коронация Карла III Политика, 00:01
Станет ли «Зенит» чемпионом на глазах у «Спартака». Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу Pro, 00:00
Москалькова заявила о более 30 найденных без вести пропавших на Украине Политика, 05 мая, 23:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Анкара предупредила о росте цен на продукты без продления зерновой сделки

Глава МИД Турции Чавушоглу: цены на продукты вырастут, если не продлить зерновую сделку
Зерновая сделка привела к падению мирового индекса цен на продовольствие на 9%, если соглашение не продлить, снова наступит кризис, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушглу. Ранее он назвал обоснованными претензии Москвы к сделке
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Warren Little / Getty Images)

Анкара считает необходимым продлить зерновую сделку, в противном случае цены на продукты в мире вырастут, заявил каналу 24 TV глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, соглашение принесло пользу всем странам, его влияние ощутила «каждая семья в мире». «Мировой индекс цен на продовольствие упал на 9%, это не простое событие. Если срок [зерновой сделки] не будет продлен, наступит новый кризис», — предупредил Чавушоглу (цитата по Hurriyet).

Положительное влияние Черноморской зерновой инициативы на цены на зерновые отмечали в ООН. После начала военных действий на Украине в марте 2022 года индекс цен на продовольствие ФАО (отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на основные виды продовольствия) вырос на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекордного значения в 159,3 пункта. С того момента индекс начал снижаться, в феврале 2023 года значение составило 129,8 пункта.

Турецкий министр ранее отмечал, что для продления сделки на больший срок, а не на 60 дней, как согласилась Москва, нужно выполнить требования Россиию Одно из них — переподключение Россельхозбанка (главного банка, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России) к международной межбанковской системе обмена информацией SWIFT. Чавушоглу назвал претензии России к соглашению обоснованными и сообщил, что Турция обсуждает ситуацию с РСХБ. Гарантий на то, что Запад согласится сотрудничать с банком, нет, и в качестве альтернативы генсек ООН Антониу Гутерриш предложил вопрос посредничества турецких банков при проведении платежей за российские продовольствие и удобрения, рассказал министр.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза из Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия согласилась продлить соглашение в середине марта — до 18 мая; остальные участники, а также западные государства призывают увеличить этот срок.

Москва не раз говорила, что вторая часть соглашения не выполняется. В апреле МИД перечислил пять «системных проблем», без которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.

Читайте на РБК Pro
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Зерновая сделка Турция Мевлют Чавушоглу цены на продукты
Материалы по теме
В Турции допустили прекращение поставок по зерновому коридору
Политика
В Турции заявили, что гарантии продления зерновой сделки нет
Политика
Reuters узнал о переговорах всех сторон по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter