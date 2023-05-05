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ООН анонсировала встречу по «зерновой сделке»
Представитель генсека ООН Хак анонсировал встречу по «зерновой сделке» на следующей неделе
Турция проведет встречу высокого уровня по сделке о вывозе сельхозпродукции с Украины, сообщил «РИА Новости» заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. В пятницу, 5 мая, пройдет техническая встреча, которую организовало турецкое правительство.
«Мы надеемся на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами с целью преодоления трудностей и работаем над продолжением и полной реализацией инициативы», — сказал Хак.
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