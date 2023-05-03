Кремль заявил, что не обсуждает расширение зерновой сделки

Дмитрий Песков назвал очень скромными поводы для оптимизма по зерновой сделке

Расширение списка стран-участниц соглашения не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Срок действия сделки истекает 18 мая — сейчас стороны планируют переговоры о ее продлении

Фото: Reuters

Расширение списка участников зерновой сделки не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

К расширению зерновой сделки призывали Госдепартамент США и страны G7. Они не уточняли, что подразумевается под расширением.

5 мая делегации России, Украины и Турции встретятся в Стамбуле и обсудят сделку, сообщал турецкий министр обороны Хулуси Акар. В тот же день в Москве пройдут консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российских удобрений и сельхозпродукции на мировой рынок.

По словам Пескова, поводы для оптимизма насчет перспектив зерновой сделки «очень скромные». Москва не будет делать ничего, что противоречило бы ее интересам, добавил он.

Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение действует до 18 мая.

Страны Запада и Украина призывают Россию продлить срок соглашения, а в Москве указывают, что вторая часть сделки — та, что касается экспорта российского продовольствия, — не выполняется.