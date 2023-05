В Великобритании пройдет коронация Карла III

В 13:00 мск в Вестминстерском аббатстве начнется коронации Карла III. Ни в одной другой европейской монархии такие церемонии давно не проводят, да и в Великобритании ничего подобного не было с середины прошлого века

Фото: Carl Court / Getty Images

В субботу, 6 мая, в Лондоне пройдет коронация очередного британского монарха — в результате сакральной церемонии Карл III, формально вступивший на престол еще в сентябре прошлого года, станет не просто главой государства, но помазанником Божьим и даст клятву защищать законы страны и Англиканскую церковь.

Великобритания — последняя в Европе монархия, где до сих пор проводят пышные церемонии коронации правителя. Коронация Карла III станет 40-й по счету, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве (открыл счет Вильгельм Завоеватель, который был коронован там в 1066 году) и первой для Британии почти за 70 лет (со 2 июня 1953 года, когда корону возложили на Елизавету II). Так много времени между двумя церемониями не проходило еще ни разу — даже наследовавший королеве Виктории Эдуард VII принял корону «всего» через 64 года после матери. При этом сам Карл III будет одним из немногих, кто окажется на церемонии во второй раз в жизни — в 1953 году четырехлетний Чарльз наблюдал в Вестминстерском аббатстве за коронацией своей матери.

Елизавета II провела на троне дольше любого другого британского монарха, а потому Карл III, ставший наследником еще в 1952 году, уже при восшествии на престол оказался старше любого из своих предшественников. В день коронации ему будет 74 года, большинство британских королей и королев до такого возраста просто не дожили. При этом сам король, еще в бытность принцем Уэльским, стал известен интересом ко всему новому — он первым из наследников трона отучился в университете и получил дипломы бакалавра и магистра, первым из членов королевской семьи прыгнул с парашютом, первым попробовал водить реактивный самолет и вертолет, первым (после 1917 года) побывал в России и даже вышел на сцену, чтобы «поспорить» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Неудивительно, что в таких условиях коронация Карла III запланирована как сочетание многовековых традиций, новинок, введенных при Елизавете II, и чего-то ранее невиданного.

Король — защитник вер, а не веры

Так, например, церемонию, как обычно, будет проводить архиепископ Кентерберийский, а сам король должен будет поклясться в верности Англиканской церкви, верховным правителем которой он считается, и пообещать ей свою защиту.

Но при этом в церемонии впервые примут участие духовные лидеры крупнейших нехристианских общин королевства (иудеев, мусульман, сикхов, буддистов и индуистов), так как Карл III намерен выступать в качестве «защитника вер», а не «защитника веры», как его предшественники. А благословят короля не только высшие иерархи Церкви Англии, но и представители других христианских конфессий, в том числе архиепископ Никита, глава крупнейшей в Британии православной епархии, относящейся к Константинопольскому патриархату.

Меч из рук женщины

Еще одним новшеством, демонстрирующим то, как изменился современный мир, станет то, что старинный коронационный меч монарху впервые в истории поднесет женщина — Пенни Мордонт, занимающая сейчас пост лорда-председателя Тайного совета. Еще две женщины — баронесса Валери Амос от ордена Подвязки и леди Элиш Анджолини от ордена Чертополоха — впервые в истории примут участие в церемонии представления короля его подданным.

Музыка от короля мюзиклов и YouTube

На церемонии, как обычно, прозвучит гимн «Садок-священник», написанный Георгом Генделем еще для коронации короля Георга II в 1727 году. Однако на ней же будут сыграны и совершенно новые композиции, написанные современными авторами, среди которых есть и знаменитый автор мюзиклов Эндрю Ллойд-Уэббер.

Так же как и церемония 1953 года, коронация будет показана в прямом эфире Би-би-си, а также ряда других телеканалов. Но в 2023 году трансляция будет вестись не только по ТВ и радио, наблюдать за всем происходящим смогут все зашедшие на YouTube-канал королевской семьи (трансляция должна начаться в 12:25 мск). 70 лет назад коронацию Елизаветы, по официальным данным, смотрели в прямом эфире примерно 27 млн британцев из 36 млн живших тогда в стране человек. В 2023 году счет наверняка пойдет на сотни миллионов зрителей по всему миру, хотя большинство самих британцев, как показал опрос YouGov, смотреть прямую трансляцию не планируют. При этом, так же как его мать, Карл III решил скрыть от камер непосредственно церемонию помазания на царство, зато намерен впервые публично прочесть «королевскую молитву».

Дресс-код без корон и мантий

В целом церемония коронации будет скромнее, чем во времена матери нынешнего монарха. Она будет короче по времени (продлится всего два часа — с 13:00 до 15:00 мск), менее массовой (в аббатство приглашено менее 3 тыс. гостей против более чем 8 тыс. на коронации Елизаветы II), а представителям британской знати рекомендовали не надевать на церемонию полагающиеся им обычно на столь важных мероприятиях мантии и короны герцогов или графов, достаточно будет обычного фрака. На самого короля полагающуюся по ритуалу мантию, впрочем, наденут. Так же как и сделанную в XVII веке корону святого Эдуарда.

Клятва верности вместо присяги вассала

Еще одним новшеством станет отмена ранее существовавшей церемонии принесения пэрами Англии оммажа, то есть вассальной присяги верности монарху. Вассалом (liege man of life and limb) Карла III, преклонив перед королем колено, объявит себя только его старший сын и наследник Уильям, нынешний принц Уэльский. Остальные же представители знати смогут присоединиться к «присяге народа» (The Homage of The People), которую архиепископ Кентерберийский предложит принести всем «людям доброй воли», как тем, кто окажется в этот момент в Вестминстерском аббатстве, так и тем, кто будет смотреть церемонию по телевизору или на YouTube.

Выход короля к народу

Из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство и обратно Карл III проследует по более короткому маршруту, чем его мать в 1953 году, что позволит сократить расходы на перекрытие улиц и обеспечение безопасности. После возвращения во дворец Карл III намерен появиться перед народом на балконе, при этом, как выяснили СМИ, сопровождать монарха будут не все родственники, как это обычно происходило при Елизавете II, но лишь ближайшая родня из числа тех членов королевской семьи, которые исполняют возложенные на них обязанности. Таким образом, принц Уильям и его семья на балконе рядом с королем будут, а вот принц Гарри — нет.

Кульминацией торжеств 6 мая должен стать воздушный парад, во время которого над Букингемским дворцом — если позволит погода — пролетят несколько десятков самолетов и вертолетов — от «спитфайров» времен Битвы за Британию до современных истребителей Typhoon и F-35.