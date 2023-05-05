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Краткий гид по коронационным торжествам в Великобритании

Великобританию ждет три дня празднеств в честь коронации Карла III. Сама церемония коронации значительно обновится, остальные мероприятия традиционные — авиапарад, концерты и торжественные обеды
Фото: Carl Recine / Reuters
Фото: Carl Recine / Reuters

6 мая

  • В 11:00 по местному времени новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой отправится из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Церемония коронации 900 лет проходит в этой лондонской достопримечательности. В 14:15 по местному времени торжества в субботу должны закончиться пролетом самолетов ВВС, за ним с балкона Букингемского дворца будут наблюдать 15 членов королевской семьи.

Полную информацию о том, как пройдет коронация, с историческими подробностями и пояснениями читайте здесь

  • Дорогу к аббатству Карл III с супругой проделают в карете «Бриллиантовый юбилей» — это современный экипаж, сделанный в Австралии к праздновавшемуся в 2012 году 60-летию правления Елизаветы II. Карета изготовлена из алюминия, оснащена кондиционером и стеклоподъемниками, в декоре использованы дерево и металл из лондонского Тауэра, Эдинбургского замка и других. По окончании коронации они вернутся в Букингемский дворец в золотой карете, которая используется на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

    Карета &laquo;Бриллиантовый юбилей&raquo;
    Карета «Бриллиантовый юбилей» (Фото: Joseph Okpako / Getty Images)

  • Коронационную службу будет вести архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Впервые по желанию короля в службе примут участие представители других конфессий, а в богослужении будут использованы валлийский, шотландский гэльский и ирландский гэльский языки. Еще одно новшество — Карл III произнесет молитву вслух.
  • Служба начнется с процессий представителей религиозных общин, представленных в Великобритании (иудеев, мусульман-суннитов и шиитов, сикхов, буддистов, индуистов, джайнов, бахаистов и зороастрийцев). После будут внесены флаги 15 государств, главой которых является британской монарх. Потом в аббатство войдут король и королева. Первыми их приветствует юный хорист, которому король ответит, что пришел «не для того, чтобы мне служили, а чтобы служить». В церемонии примет участие действующий премьер-министр Риши Сунак, который прочтет отрывок из Библии.
  • Сначала монарху будет передана Библия, чтобы напомнить, что «он призван править с чистой совестью в глазах Бога». На Библии Карл III поклянется править народами согласно обычаям и законам, поддерживать протестантскую религию.
  • Центральная часть коронационной службы, помазание, традиционно пройдет под исполнение коронационного гимна Георга Фридриха Генделя «Садок-священник». На время таинства помазания монарх сбудет скрыт от глаз присутствующих, видеотрансляции тоже не будет. Елей, которым будет помазан на царство Карл III, изготовлен из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в монастыре Марии Магдалины, где захоронена бабушка Карла III принцесса Алиса Баттенберг, и в расположенном неподалеку Вознесенском монастыре.
  • После помазания королю вручат королевские регалии, среди которых шпоры, меч, армиллы (браслеты) и скипетр. После этого Карл III будет коронован короной короля Эдуарда (сделана из золота и украшена более 400 драгоценных камней для коронации Карла II в 1661 году), после чего прозвучит «Боже, храни короля!»
    Корона короля Эдуарда Корона королевы Марии
  • После коронуют Камиллу короной королевы Марии с бриллиантами Куллинан III, IV и V из личной коллекции королевы Елизаветы ІІ. Ее помазание будет показано публике.
  • Коронация Карла III — первая в Великобритании с 1953 года, когда была коронована его мать Елизавета II. Карл сам занимался планированием церемонии. А 25-летняя Елизавета в организации своей коронации участия не принимала, религиозная часть (монарх — глава англиканской церкви) будет идти всего 60 минут, а не четыре часа, как в 1953 году, называет отличия первой коронации XXI века автор подкаста о британской королевской семье «Королевские НеКорги» Ольга Фрир. Официальных приглашенных будет тоже меньше, чем 70 лет назад, — около 2000 человек, включая политиков и представителей благотворительных организаций, на коронации Елизаветы II было 8250 гостей. В нарушение многовековой традиции в список гостей добавлены представители других королевских династий — монарших семьей Иордании, Таиланда, король маори из Новой Зеландии, а также члены бывших королевских домов Болгарии, Румынии и Греции. Присягать в верности новому королю будет только его старший сын и престолонаследник Уильям, на коронации Елизаветы II все присутствовавшие герцоги встали перед ней на колено.

7 мая по всей Британии пройдут коронационные обеды. Эта инициатива принадлежит проекту Eden Project, которому Камилла покровительствует с 2013 года. Правительство Великобритании объявило, что премьер-министр даст свой собственный уличный обед для волонтеров со всей страны.

Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея
Фотогалерея 

С наступлением темноты на восточной лужайке Виндзорского замка начнется концерт с участием Take That, Лайонела Ричи и Кети Перри. Кроме того, выступит официальный коронационный хор, сформированный из британских любительских хоров. Во время концерта все достопримечательности Лондона будут подсвечены проекциями и лазерами.

8 мая

В третий и последний день коронационных мероприятий благотворительные организации проведут общественный проект Big Help Out, поощряющий и призывающий посвящать время волонтерству. Можно будет зарегистрироваться в качестве волонтера для защиты животных, помощи пожилым людям и так далее.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Дельгир Манджиева
коронация Карл III Букингемский дворец Риши Сунак
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Политика
Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея
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