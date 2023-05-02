Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея
На фото — памятный флаг по случаю коронации в сувенирном магазине в Лондоне.
Наблюдать за коронацией 6 мая жители Лондона смогут на больших экранах, установленных в разных частях города. На них же на следующий день будут показывать праздничный концерт в Виндзорском замке. 7 мая будут разрешены уличные вечеринки: жители целых улиц и кварталов могут объединиться и подать заявку на празднование коронации — тогда полиция перекроет улицу для празднований. 8 мая объявили официальным выходным
Церемониальные стражи лондонского Тауэра — «Йоменская Стража» (неофициальное название — бифитеры) — в преддверии коронации сменили униформу на новую, с монограммой короля Карла III. Бифитеры, охраняющие драгоценности короны, носят инициалы царствующего монарха на мундирах еще со времен Елизаветы I (вторая половина XVI века)
Флаги в честь предстоящей коронации короля Карла III на Рассел-сквер в Лондоне
Коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Там проходили коронации британских монархов начиная с Вильгельма I Завоевателя в 1066 году. На фото — средневековая галерея аббатства, которая была открыта для посетителей в 2018 году. В галерее, в частности, представлены скульптуры британских монархов.
Король и королева-консорт прибудут в аббатство из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи
Впереди королевской процессии будут нести Уэльский крест (на фото). Он был изготовлен мастером Майклом Ллойдом из серебра и имеет высоту 50 см и ширину 25 см. На его обороте высечены слова из последней проповеди святого Давида Уэльского: «Радуйтесь. Сохраняйте веру. Творите малые дела». В крест были включены два осколка креста, на котором, согласно преданиям, был распят Иисус Христос, — в апреле фрагменты древнего креста королю Карлу III подарил папа римский Франциск
На фото — бойцы Королевской конной артиллерии готовятся к экзамену для участия в коронации Карла III. Чуть меньше 200 военнослужащих примут участие в шествии к Вестминстерскому аббатству, еще тысяча выстроятся вдоль маршрута.
Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году. Монарх проедет по улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, а затем повернет на Уайтхолл к Вестминстерскому аббатству, — вместо прямого пути по Мэлл маршрут Елизаветы II включал улицы Хеймаркет, Пикадилли, Оксфорд-стрит и Ист-Карридж-драйв.
Путь до аббатства король и его супруга Камилла проделают в экипаже, который был изготовлен в 2012 году по случаю юбилея Елизаветы II. В карете есть кондиционер, она оснащена гидравлической подвеской. Обратный путь Карл III с супругой проедут в золоченой карете 1762 года — она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году
Британская компания по производству керамики Emma Bridgewater выпустила к коронации специальную коллекцию (на фото), она включает кружки, тарелки, кухонные полотенца, формочки для печенья. Памятную продукцию выпускают и другие фирмы: например, сеть продовольственных магазинов Fortnum & Mason выпустила коллекцию чая, а бренд одежды Marks & Spencer — плюшевых медведей
Набор печенья компании Biscuiteers, приуроченный к коронации короля Карла III. На выпечке изображены корона, королевский горностай, держава и скипетр, а также Вестминстерское аббатство
Художница Мораг Майерскоу представила памятную багажную бирку, которая будет использоваться в аэропорту Хитроу (Лондон) с 1 по 10 мая. На бирке изображена арка, символизирующая роль Хитроу как ворот в Великобританию. «Коронация нового монарха — это событие, которое случается раз в жизни, и эти памятные сувениры дадут нашим пассажирам возможность вспомнить торжества и чувство «я был там», сказал глава администрации аэропорта Найджел Милтон
Ученики Вестминстерской школы примеряют одеяния для предстоящей коронации. По традиции именно дети из этой школы первые приветствуют нового монарха в Вестминстерском аббатстве. Во время коронации, когда корона касается головы короля или королевы, ученики трижды хором произносят на латыни «Vivat Rex» — «Да здравствует король»
На фото — витрина книжного магазина Waterstones на Пикадилли, оформленная по мотивам шуточной сказки «Трусы короля» писателя и художника Николаса Аллана. Его книга была опубликована в апреле и была приурочена к коронации. По сюжету сказки королевская почта по ошибке отправила нижнее белье короля, предназначенное для разных случаев, включая коронацию, его подданным, и монарх должен выкрутиться из этой ситуации
Установка короны на улице Мэлл в Лондоне, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. По этой улице пройдет часть маршрута коронационной процессии
Королевский монетный двор представил монеты, посвященные предстоящей коронации: с одной стороны на них изображен Карл III с короной Тюдоров на голове, с другой — Вестминстерское аббатство или корона Святого Эдуарда, созданная в 1661 году для Карла II. Деньги не будут выпущены в обращение и будут доступны лишь как предметы коллекционирования. Памятные монеты будут номиналом 50 пенсов и пять фунтов стерлингов
Ночная репетиция коронационного шествия у здания парламента — Вестминстерского дворца
Предстоящая коронация стала главной темой национальной выставки садоводства и ландшафтного дизайна Spring Flower Show 2023 в Харрогите. Там флорист Хелен Джеймс представила мантию для коронации, собранную из разных цветов. Мантию дополнили копии короны, скипетра и державы. На фото — журналисты делают снимки «цветочной мантии»
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Коронация Карла III запланирована на 6 мая, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. Это будет первая подобная церемония в Великобритании за почти 70 лет: Елизавету II короновали в июне 1953 года. В день коронации Карлу III будет 74 года. Он станет самым пожилым в истории Великобритании монархом, который вступает в правление