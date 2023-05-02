Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея

На фото — бойцы Королевской конной артиллерии готовятся к экзамену для участия в коронации Карла III. Чуть меньше 200 военнослужащих примут участие в шествии к Вестминстерскому аббатству, еще тысяча выстроятся вдоль маршрута.

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году. Монарх проедет по улице Мэлл, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, а затем повернет на Уайтхолл к Вестминстерскому аббатству, — вместо прямого пути по Мэлл маршрут Елизаветы II включал улицы Хеймаркет, Пикадилли, Оксфорд-стрит и Ист-Карридж-драйв.

Путь до аббатства король и его супруга Камилла проделают в экипаже, который был изготовлен в 2012 году по случаю юбилея Елизаветы II. В карете есть кондиционер, она оснащена гидравлической подвеской. Обратный путь Карл III с супругой проедут в золоченой карете 1762 года — она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году