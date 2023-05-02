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Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея

Из-за коронации Карла III объявят выходной, а бифитеры сменят форму
В конце недели пройдет коронация Карла III: торжественные мероприятия начнутся 6 мая и продлятся три дня. Новая форма стражей Тауэра, репетиции шествия, оформление витрин — как в Лондоне готовятся к наречению нового монарха
Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея

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Коронация Карла III запланирована на 6 мая, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. Это будет первая подобная церемония в Великобритании за почти 70 лет: Елизавету II короновали в июне 1953 года. В день коронации Карлу III будет 74 года. Он станет самым пожилым в истории Великобритании монархом, который вступает в правление

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Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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