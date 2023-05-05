«Относились, как к Spice Girls»: как праздновали коронации с 1902 года
6 мая состоится коронация Карла III, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. Это будет пятая британская коронация с момента широкого распространения технологии фотографии. Первые снимки в Вестминстерском аббатстве были сделаны во время церемонии восшествия на престол Георга V, а первая телевизионная трансляция прошла с коронации Елизаветы II. Как британцы встречали новых монархов, а также что шло не так во время церемоний — в фотогалерее РБК
На фото: установка украшений с монограммой Елизаветы II на улице Кингсзвей в Лондоне, 7 января 1953 года. К июню все улицы, по которым должно было пройти коронационное шествие, были украшены флагами
Принцесса Елизавета находилась с мужем принцем Филиппом на отдыхе в Кении, когда узнала, что ее отец, Георг VI, умер. На следующий день, 7 февраля 1952 года, она вернулась домой, теперь уже как королева Елизавета II — в аэропорту ее встретил премьер-министр страны Уинстон Черчилль. Вскоре была назначена дата коронации — 2 июня 1953 года, и начались приготовления. 1 января 1953 года Вестминстерское аббатство было закрыто для публики, там начались работы по возведению трибун для 8 тыс. гостей, а также строительство временной пристройки со стеклянным фасадом
На фото: сотрудница фирмы Wedgwood направляется к печам для обжига с чайниками, украшенными профилем Елизаветы II, Стаффордшир, 31 декабря 1952 года
В день коронации, 2 июня 1953 года, двери Вестминстерского аббатства открылись в шесть утра. В 10:15 королева и герцог Эдинбургский выехали из Букингемского дворца в Золотой государственной карете 1762 года — она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году. «Кошмарно, эта карета вообще не предназначена для поездок <...> На ней можно было передвигаться лишь со скоростью пешехода — лошади не могли ехать быстрее, такая она тяжелая», — вспоминала впоследствии Елизавета II в документальном фильме Би-би-си (сайт СМИ заблокирован в России).
Люди стремились занять места по пути шествия еще с вечера, оставаясь ночевать на улицах, несмотря на дождь. «Мы вышли вечером на улицу, нас было достаточно много — около дюжины, и остались там спать. Моя подруга проснулась от того, что кто-то наступил ей на лицо», — вспоминала жительница Лондона Бренда Пайпер. Сэр Джон Даймок, принимавший участие в церемонии, писал в дневнике: «Я не завтракал, так как слишком нервничал. Все, что могло двигаться в то утро, двигалось, и я очень боялся опоздать. Парламентская площадь, как и весь Лондон, выглядела великолепно»
Коронация Елизаветы II стала первой церемонией, которую полностью транслировали по телевидению, — при коронации Георга VI, отца Елизаветы, кинохронику не пустили в Вестминстерское аббатство. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору и 11 млн слушали репортаж по радио. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.
Церемония в аббатстве длилась три часа. Архиепископ Кентерберийский возложил на голову Елизаветы корону, которую изготовили для Карла II ко времени его коронации в 1660 году. Корона была сделана из золота и была тяжелой (ее вес составлял 4 фунта и 12 унций, что чуть более 2 кг) — в конце церемонии, перед отъездом в Букингемский дворец Елизавета II поменяла ее на более легкую корону Британской империи
Возвращавшуюся в Букингемский дворец королеву, несмотря на дождь, на улицах приветствовали около 3 млн человек. Маршрут шествия из Вестминстерского аббатства составил 7,2 км, а сама процессия растянулась на 3 км. В шествии приняли участие около 30 тыс. человек — в частности, 3,6 тыс. служащих Королевского военно-морского флота и 7 тыс. представителей ВВС. На фото — коронационная шествие по Оксфорд-стрит, Лондон.
«Я никогда не думал о ней как о королеве красоты, но она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел в мире, когда она проезжала мимо в этой карете <...> Видеть этот парад, видеть энтузиазм, видеть людей, которые там были… это было для меня ошеломляющим», — вспоминал Макс Хэнкок, который в день коронации специально приехал утренним поездом из Оксфорда.
Для обеспечения безопасности в помощь полиции Лондона привлекли около тысячи офицеров и солдат Королевской военной полиции. «К нам относились, как к Spice Girls. За нами следили и фотографировали. Все это было ужасно увлекательно», — впоследствии вспоминала фрейлина Энн Гленконнер.
После коронации Елизавета II по традиции провела смотр британского флота. На фото — прибытие кораблей в Спитхед, пролив Те-Солент, для коронационного смотра, 15 июня 1953 года
На фото: установка цветных лампочек на ратуше перед коронацией Георга VI и королевы Елизаветы в Ньюпорте (Уэльс), 8 апреля 1937 года
Принц Альберт был вторым сыном короля Георга V и его супруги, королевы Марии. Он был провозглашен королем в декабре 1936 года, после отречения своего брата Эдуарда VIII, который царствовал всего 11 месяцев, а затем отказался от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. Тогда же принц Альберт взял себе среднее имя — Георг, став королем Георгом VI.
Коронация Георга VI и его супруги, королевы Елизаветы, состоялась 12 мая 1937 года. Этот день первоначально был выбран для коронации Эдуарда VIII перед его отречением от престола
На фото: вышивка герба Елизаветы для украшения трона во время коронации, Королевский колледж рукоделия в Лондоне, 18 марта 1937 года
«Папа был одет в белую рубашку, бриджи и чулки, а поверх этого на нем был малиновый атласный сюртук. Потом пришел паж и сказал, что ему пора спускаться, так что мы поцеловали маму, пожелали ей удачи, и они пошли вниз», — писала про сборы в день коронации будущая королева Елизавета II, дочь Георга VI
Гости коронации начали прибывать в Вестминстерское аббатство в 6 утра. Они вспоминали, что аббатство было ярко расцвечено: сине-золотые драпировки, ковры сочетались с малиновыми мантиями и мундирами.
Во время церемонии произошло несколько инцидентов. Так, архиепископу Кентерберийскому, который проводил коронацию, показалось, что ему подали корону святого Эдуарда другой стороной, а один из епископов наступил на шлейф короля. Кроме того, священнослужитель, державший текст присяги, случайно закрыл большим пальцем слова в тот момент, когда их должен был прочитать Георг VI.
Несмотря на заикание, Георг VI произнес коронационную присягу без запинок. «Вы знаете, как я переживал за то, чтобы все правильно произнести в аббатстве, неудачная репетиция сильно добавила мне беспокойства, но сегодня вечером мой разум наконец успокоился. Ни секунды колебания или ошибки!» — писал после коронации Георг VI своему логопеду Лайонелу Логу
На фото: королева Елизавета в мантии и со скипетром покидает Вестминстерское аббатство после церемонии
Королева-мать Мария с принцессами Елизаветой и Маргарет присутствовали на коронации в Вестминстерском аббатстве, наблюдая за происходящим из королевской галереи. «В конце церемония стала скучной, там были одни молитвы. Мы с бабушкой смотрели, сколько страниц еще осталось до конца <...> Когда папа проходил мимо, мы все дрожали из-за откуда-то взявшегося сильного сквозняка <...> Затем мы вернулись в нашу комнату для переодевания, где у нас были сэндвичи, рулеты, оранжад и лимонад», — писала в детстве будущая Елизавета II
Путь из Вестминстерского аббатства король Георг VI и королева Елизавета по традиции проделали в Золотой государственной карете. Процессию впервые в режиме трансляции снимали телевизионные камеры — Би-би-си установила по три камеры (половину от общего числа камер, которыми компания тогда владела) на обе стороны входных ворот в Гайд-парк. Сигнал доставлялся до телепередатчика с помощью специально разработанного кабеля с защитной свинцовой оболочкой
На фото: швеи изготавливают коронационные мантии и украшения в преддверии коронации
Король Георг V, второй сын короля Эдуарда VII и королевы Александры, стал наследником престола после смерти старшего брата от гриппа. Его отец Эдуард VII скончался 6 мая 1910 года. Коронацию короля Георга V и его супруги, королевы Марии, назначили на 22 июня 1911 года
На фото: рабочие устанавливают украшения у здания Королевской биржи в честь коронации короля Георга V, 21 июня 1911 года
Процессия Георга V 22 июня прошла новым маршрутом: монарх, кареты, конные и пешие войска проследовали к Вестминстерскому аббатству через улицу Мэлл. Именно такой маршрут используется по сей день — им пользовалась Елизавета II, и 6 мая проедет Карл III. К церемонии столица была украшена флагами.
«Улицы были заполнены, окна и крыши близлежащих зданий были полны зрителями <...> Продвижение королевского кортежа по полным людей улицам было непрекращающимся триумфом, который достиг своего апогея по прибытии в аббатство, где разыгралась сцена беспрецедентного энтузиазма, которая не прекращалась до тех пор, пока их величества не исчезли внутри здания», — говорилось в репортаже газеты Herald
Коронация Георга V стала первой, на которой разрешили делать снимки внутри аббатства, — фотографом стал основатель Национальной фотографической ассоциации сэр Бенджамин Стоун
На фото: король Георг V и королева Мария на балконе Букингемского дворца после коронации
Как часть коронационных торжеств в Хрустальном дворце (дворец в южной части Лондона, был уничтожен пожаром в 1936 году) прошел Фестиваль Британии. Фестиваль включал в себя показ товаров из Британской империи, историческое театрализованное представление и турниры по легкой атлетике. Посетители фестиваля могли совершить экскурсию на электрической железной дороге, а гиды комментировали достопримечательности, копии которых были представлены в Хрустальном дворце, и рассказывали о каждой стране империи
Торжества по случаю коронации проходили не только в Лондоне. На фото — праздник в городе Ноттингем, 1911 год
На фото: украшенная улица Сейнт-Джеймс в Лондоне в преддверии коронации, 1902 год
День коронации старшего сына королевы Виктории Эдуарда VII был назначен на 26 июня 1902 года. Однако за несколько дней до церемонии у Эдуарда VII воспалился аппендикс, и ему пришлось срочно делать операцию — коронацию перенесли на 9 августа
На фото: театр «Павильон» в Лондоне перед коронацией Эдуарда VII
Многие жители Лондона планировали посмотреть коронационное шествие и заранее арендовали комнаты с видом и места на трибунах вдоль маршрута за высокую цену. Отсрочка коронации привела к многочисленным требованиям о возврате средств по договорам аренды, однако люди получали отказ из-за отмены мероприятия — это привело к «делам коронации»
Церемонию проводил архиепископ Кентерберийский, которому был 81 год. Он уже плохо видел, поэтому к коронации молитвы для него были напечатаны крупными буквами на карточках; несмотря на это, архиепископ все же сделал несколько ошибок. Кроме того, он сначала возложил корону на голову Эдуарда VII неправильной стороной.
Фотографий коронации не было. На фото — иллюстрация церемонии
Путь из аббатства во дворец Эдуард VII по традиции проделал в Золотой государственной карете
На фото: вид на коронационную процессию Эдуарда VII, улица Уайтхолл, 9 августа 1902 года