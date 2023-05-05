«Относились, как к Spice Girls»: как праздновали коронации с 1902 года

На фото: сотрудница фирмы Wedgwood направляется к печам для обжига с чайниками, украшенными профилем Елизаветы II, Стаффордшир, 31 декабря 1952 года

В день коронации, 2 июня 1953 года, двери Вестминстерского аббатства открылись в шесть утра. В 10:15 королева и герцог Эдинбургский выехали из Букингемского дворца в Золотой государственной карете 1762 года — она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году. «Кошмарно, эта карета вообще не предназначена для поездок <...> На ней можно было передвигаться лишь со скоростью пешехода — лошади не могли ехать быстрее, такая она тяжелая», — вспоминала впоследствии Елизавета II в документальном фильме Би-би-си (сайт СМИ заблокирован в России).

Люди стремились занять места по пути шествия еще с вечера, оставаясь ночевать на улицах, несмотря на дождь. «Мы вышли вечером на улицу, нас было достаточно много — около дюжины, и остались там спать. Моя подруга проснулась от того, что кто-то наступил ей на лицо», — вспоминала жительница Лондона Бренда Пайпер. Сэр Джон Даймок, принимавший участие в церемонии, писал в дневнике: «Я не завтракал, так как слишком нервничал. Все, что могло двигаться в то утро, двигалось, и я очень боялся опоздать. Парламентская площадь, как и весь Лондон, выглядела великолепно»