«Относились, как к Spice Girls»: как праздновали коронации с 1902 года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву Общество, 14:26
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 14:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
ООН анонсировала встречу по «зерновой сделке» Политика, 14:17
Атаки дронов в России и как власти предлагают с ними бороться. Главное Политика, 14:11
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет Политика, 13:57
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят Pro, 13:56
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
ФСБ отчиталась о предотвращенном убийстве руководителя Запорожской АЭС Политика, 13:51
В Германии отменили еще один этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян Спорт, 13:47
Госконтроль за мигрантами предложили заменить на административный надзор Общество, 13:44
В Таджикистане ответили на приглашение Рахмона в Москву на 9 Мая Политика, 13:41
Какая популярная диета опасна для сердца Pro, 13:34
Предложение апартаментов в «Москва-Сити» упало на 70% за два года Недвижимость, 13:30
Общество ,  
0 

«Относились, как к Spice Girls»: как праздновали коронации с 1902 года

6 мая состоится коронация Карла III, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. Это будет пятая британская коронация с момента широкого распространения технологии фотографии. Первые снимки в Вестминстерском аббатстве были сделаны во время церемонии восшествия на престол Георга V, а первая телевизионная трансляция прошла с коронации Елизаветы II. Как британцы встречали новых монархов, а также что шло не так во время церемоний — в фотогалерее РБК
Елизавета II
На фото: установка украшений с монограммой Елизаветы II на улице Кингсзвей в Лондоне, 7 января 1953 года. К июню все улицы, по которым должно было пройти коронационное шествие, были украшены флагами Принцесса Елизавета находилась с мужем принцем Филиппом на отдыхе в Кении, когда узнала, что ее отец, Георг VI, умер. На следующий день, 7 февраля 1952 года, она вернулась домой, теперь уже как королева Елизавета II&nbsp;&mdash; в аэропорту ее встретил премьер-министр страны Уинстон Черчилль. Вскоре была назначена дата коронации&nbsp;&mdash; 2 июня 1953 года, и начались приготовления. 1 января 1953 года Вестминстерское аббатство было закрыто для публики, там начались работы по возведению трибун для 8 тыс.&nbsp;гостей, а также строительство временной пристройки со стеклянным фасадом
Фото: L. Blandford / Topical Press / Hulton Archive / Getty Images

На фото: установка украшений с монограммой Елизаветы II на улице Кингсзвей в Лондоне, 7 января 1953 года. К июню все улицы, по которым должно было пройти коронационное шествие, были украшены флагами

Принцесса Елизавета находилась с мужем принцем Филиппом на отдыхе в Кении, когда узнала, что ее отец, Георг VI, умер. На следующий день, 7 февраля 1952 года, она вернулась домой, теперь уже как королева Елизавета II — в аэропорту ее встретил премьер-министр страны Уинстон Черчилль. Вскоре была назначена дата коронации — 2 июня 1953 года, и начались приготовления. 1 января 1953 года Вестминстерское аббатство было закрыто для публики, там начались работы по возведению трибун для 8 тыс. гостей, а также строительство временной пристройки со стеклянным фасадом

На фото: сотрудница фирмы&nbsp;Wedgwood направляется к печам для обжига с чайниками, украшенными профилем Елизаветы II, Стаффордшир, 31 декабря 1952 года В день коронации, 2 июня 1953 года, двери Вестминстерского аббатства открылись в шесть&nbsp;утра. В 10:15 королева и герцог Эдинбургский выехали из Букингемского дворца в Золотой государственной карете 1762 года&nbsp;&mdash; она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году. &laquo;Кошмарно, эта карета вообще не предназначена для поездок &lt;...&gt; На ней можно было передвигаться лишь со скоростью пешехода&nbsp;&mdash; лошади не могли ехать быстрее, такая она тяжелая&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала&nbsp;впоследствии Елизавета II в документальном фильме Би-би-си&nbsp;(сайт СМИ заблокирован в России). Люди стремились занять места по пути шествия еще с вечера, оставаясь ночевать на улицах, несмотря на дождь. &laquo;Мы вышли вечером на улицу, нас было достаточно много&nbsp;&mdash; около дюжины, и остались там спать. Моя подруга проснулась от того, что кто-то наступил ей на лицо&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала жительница Лондона Бренда Пайпер. Сэр Джон Даймок, принимавший участие в церемонии, писал в дневнике: &laquo;Я не завтракал, так как слишком нервничал. Все, что могло двигаться в то утро, двигалось, и я очень боялся опоздать. Парламентская площадь, как и весь Лондон, выглядела великолепно&raquo;
Фото: Reg Speller / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

На фото: сотрудница фирмы Wedgwood направляется к печам для обжига с чайниками, украшенными профилем Елизаветы II, Стаффордшир, 31 декабря 1952 года

В день коронации, 2 июня 1953 года, двери Вестминстерского аббатства открылись в шесть утра. В 10:15 королева и герцог Эдинбургский выехали из Букингемского дворца в Золотой государственной карете 1762 года — она использовалась на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году. «Кошмарно, эта карета вообще не предназначена для поездок <...> На ней можно было передвигаться лишь со скоростью пешехода — лошади не могли ехать быстрее, такая она тяжелая», — вспоминала впоследствии Елизавета II в документальном фильме Би-би-си (сайт СМИ заблокирован в России).

Люди стремились занять места по пути шествия еще с вечера, оставаясь ночевать на улицах, несмотря на дождь. «Мы вышли вечером на улицу, нас было достаточно много — около дюжины, и остались там спать. Моя подруга проснулась от того, что кто-то наступил ей на лицо», — вспоминала жительница Лондона Бренда Пайпер. Сэр Джон Даймок, принимавший участие в церемонии, писал в дневнике: «Я не завтракал, так как слишком нервничал. Все, что могло двигаться в то утро, двигалось, и я очень боялся опоздать. Парламентская площадь, как и весь Лондон, выглядела великолепно»

Коронация&nbsp;Елизаветы II стала первой церемонией, которую полностью транслировали по телевидению, &mdash; при коронации Георга VI, отца Елизаветы, кинохронику&nbsp;не пустили в Вестминстерское аббатство. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору&nbsp;и 11 млн слушали репортаж по радио. В тот&nbsp;же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны. Церемония в аббатстве длилась три часа. Архиепископ Кентерберийский возложил на голову Елизаветы корону, которую изготовили для Карла II ко времени его коронации в 1660 году. Корона была сделана из золота и была тяжелой (ее вес составлял 4 фунта и 12 унций, что чуть более 2 кг)&nbsp;&mdash; в конце церемонии, перед отъездом в Букингемский дворец Елизавета II поменяла ее на более легкую корону Британской империи
Фото: PA IMAGES / Reuters

Коронация Елизаветы II стала первой церемонией, которую полностью транслировали по телевидению, — при коронации Георга VI, отца Елизаветы, кинохронику не пустили в Вестминстерское аббатство. В 1953 году 27 млн человек в Великобритании смотрели коронацию по телевизору и 11 млн слушали репортаж по радио. В тот же день видеозаписи самолетами были отправлены в Соединенные Штаты, Францию, Германию и другие страны.

Церемония в аббатстве длилась три часа. Архиепископ Кентерберийский возложил на голову Елизаветы корону, которую изготовили для Карла II ко времени его коронации в 1660 году. Корона была сделана из золота и была тяжелой (ее вес составлял 4 фунта и 12 унций, что чуть более 2 кг) — в конце церемонии, перед отъездом в Букингемский дворец Елизавета II поменяла ее на более легкую корону Британской империи

Возвращавшуюся в Букингемский дворец королеву, несмотря на дождь, на улицах приветствовали около 3 млн&nbsp;человек. Маршрут шествия из Вестминстерского аббатства составил 7,2 км, а сама процессия растянулась на 3 км. В шествии приняли участие около 30 тыс. человек&nbsp;&mdash; в частности, 3,6 тыс. служащих Королевского военно-морского флота и 7 тыс. представителей ВВС. На фото&nbsp;&mdash; коронационная шествие по Оксфорд-стрит, Лондон. &laquo;Я никогда не думал о ней как о королеве красоты, но она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел в мире, когда она проезжала мимо в этой карете &lt;...&gt; Видеть этот парад, видеть энтузиазм, видеть людей, которые там были&hellip; это было для меня ошеломляющим&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминал Макс Хэнкок, который в день коронации специально приехал утренним поездом из Оксфорда. Для обеспечения безопасности в помощь полиции Лондона привлекли около тысячи офицеров и солдат Королевской военной полиции. &laquo;К нам относились, как к Spice Girls. За нами следили и фотографировали. Все это было ужасно увлекательно&raquo;,&nbsp;&mdash; впоследствии вспоминала фрейлина Энн Гленконнер.
Фото: PA IMAGES / Reuters

Возвращавшуюся в Букингемский дворец королеву, несмотря на дождь, на улицах приветствовали около 3 млн человек. Маршрут шествия из Вестминстерского аббатства составил 7,2 км, а сама процессия растянулась на 3 км. В шествии приняли участие около 30 тыс. человек — в частности, 3,6 тыс. служащих Королевского военно-морского флота и 7 тыс. представителей ВВС. На фото — коронационная шествие по Оксфорд-стрит, Лондон.

«Я никогда не думал о ней как о королеве красоты, но она была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел в мире, когда она проезжала мимо в этой карете <...> Видеть этот парад, видеть энтузиазм, видеть людей, которые там были… это было для меня ошеломляющим», — вспоминал Макс Хэнкок, который в день коронации специально приехал утренним поездом из Оксфорда.

Для обеспечения безопасности в помощь полиции Лондона привлекли около тысячи офицеров и солдат Королевской военной полиции. «К нам относились, как к Spice Girls. За нами следили и фотографировали. Все это было ужасно увлекательно», — впоследствии вспоминала фрейлина Энн Гленконнер.

После коронации Елизавета II по традиции провела смотр британского флота. На фото&nbsp;&mdash; прибытие кораблей в Спитхед, пролив Те-Солент, для коронационного смотра, 15 июня 1953 года
Фото: George W. Hales / Fox Photos / Getty Images

После коронации Елизавета II по традиции провела смотр британского флота. На фото — прибытие кораблей в Спитхед, пролив Те-Солент, для коронационного смотра, 15 июня 1953 года

Георг VI
На фото: установка цветных лампочек на ратуше перед коронацией Георга VI и королевы Елизаветы в Ньюпорте (Уэльс), 8 апреля 1937 года Принц Альберт был вторым сыном короля Георга V и его супруги, королевы Марии. Он был провозглашен королем в декабре 1936 года, после отречения своего брата Эдуарда VIII, который царствовал всего 11 месяцев, а затем отказался от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. Тогда&nbsp;же принц Альберт взял себе среднее имя&nbsp;&mdash; Георг, став королем Георгом VI. Коронация Георга VI и его супруги, королевы Елизаветы, состоялась 12 мая 1937 года. Этот день первоначально был выбран для коронации Эдуарда VIII перед его отречением от престола
Фото: Ward / Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

На фото: установка цветных лампочек на ратуше перед коронацией Георга VI и королевы Елизаветы в Ньюпорте (Уэльс), 8 апреля 1937 года

Принц Альберт был вторым сыном короля Георга V и его супруги, королевы Марии. Он был провозглашен королем в декабре 1936 года, после отречения своего брата Эдуарда VIII, который царствовал всего 11 месяцев, а затем отказался от престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. Тогда же принц Альберт взял себе среднее имя — Георг, став королем Георгом VI.

Коронация Георга VI и его супруги, королевы Елизаветы, состоялась 12 мая 1937 года. Этот день первоначально был выбран для коронации Эдуарда VIII перед его отречением от престола

На фото: вышивка герба Елизаветы&nbsp;для украшения трона во время коронации, Королевский колледж рукоделия в Лондоне, 18 марта 1937 года &laquo;Папа был одет в белую рубашку, бриджи и чулки, а поверх этого на нем был малиновый атласный сюртук. Потом пришел паж и сказал, что ему пора спускаться, так что мы поцеловали маму, пожелали ей удачи, и они&nbsp;пошли вниз&raquo;,&nbsp;&mdash; писала про сборы в день коронации будущая королева Елизавета II, дочь Георга VI
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

На фото: вышивка герба Елизаветы для украшения трона во время коронации, Королевский колледж рукоделия в Лондоне, 18 марта 1937 года

«Папа был одет в белую рубашку, бриджи и чулки, а поверх этого на нем был малиновый атласный сюртук. Потом пришел паж и сказал, что ему пора спускаться, так что мы поцеловали маму, пожелали ей удачи, и они пошли вниз», — писала про сборы в день коронации будущая королева Елизавета II, дочь Георга VI

Гости коронации начали прибывать в Вестминстерское аббатство в 6 утра. Они вспоминали, что аббатство было ярко расцвечено: сине-золотые драпировки, ковры сочетались с малиновыми мантиями и мундирами. Во время церемонии произошло несколько инцидентов. Так, архиепископу Кентерберийскому, который проводил коронацию, показалось, что ему подали корону святого Эдуарда другой стороной, а один из епископов наступил на шлейф короля. Кроме того, священнослужитель, державший текст присяги, случайно закрыл большим пальцем слова в тот момент, когда их должен был прочитать Георг VI. Несмотря на заикание, Георг VI произнес коронационную присягу без запинок. &laquo;Вы знаете, как я переживал за то, чтобы все правильно произнести в аббатстве, неудачная репетиция сильно добавила мне беспокойства, но сегодня вечером мой разум наконец успокоился. Ни секунды колебания или ошибки!&raquo;&nbsp;&mdash; писал после коронации Георг VI своему логопеду Лайонелу Логу
Фото: Daily Mirror / Mirrorpix via Getty Images

Гости коронации начали прибывать в Вестминстерское аббатство в 6 утра. Они вспоминали, что аббатство было ярко расцвечено: сине-золотые драпировки, ковры сочетались с малиновыми мантиями и мундирами.

Во время церемонии произошло несколько инцидентов. Так, архиепископу Кентерберийскому, который проводил коронацию, показалось, что ему подали корону святого Эдуарда другой стороной, а один из епископов наступил на шлейф короля. Кроме того, священнослужитель, державший текст присяги, случайно закрыл большим пальцем слова в тот момент, когда их должен был прочитать Георг VI.

Несмотря на заикание, Георг VI произнес коронационную присягу без запинок. «Вы знаете, как я переживал за то, чтобы все правильно произнести в аббатстве, неудачная репетиция сильно добавила мне беспокойства, но сегодня вечером мой разум наконец успокоился. Ни секунды колебания или ошибки!» — писал после коронации Георг VI своему логопеду Лайонелу Логу

На фото: королева Елизавета в мантии и со скипетром покидает Вестминстерское аббатство после церемонии Королева-мать Мария с принцессами Елизаветой и Маргарет присутствовали на коронации в Вестминстерском аббатстве, наблюдая за происходящим из королевской галереи. &laquo;В конце церемония стала скучной, там были одни молитвы. Мы с бабушкой смотрели, сколько страниц еще осталось до конца &lt;...&gt; Когда папа проходил мимо, мы все дрожали из-за откуда-то взявшегося сильного сквозняка &lt;...&gt; Затем мы вернулись в нашу комнату для переодевания, где у нас были сэндвичи, рулеты, оранжад и лимонад&raquo;,&nbsp;&mdash; писала в детстве будущая Елизавета II
Фото: Ullstein bild via Getty Images

На фото: королева Елизавета в мантии и со скипетром покидает Вестминстерское аббатство после церемонии

Королева-мать Мария с принцессами Елизаветой и Маргарет присутствовали на коронации в Вестминстерском аббатстве, наблюдая за происходящим из королевской галереи. «В конце церемония стала скучной, там были одни молитвы. Мы с бабушкой смотрели, сколько страниц еще осталось до конца <...> Когда папа проходил мимо, мы все дрожали из-за откуда-то взявшегося сильного сквозняка <...> Затем мы вернулись в нашу комнату для переодевания, где у нас были сэндвичи, рулеты, оранжад и лимонад», — писала в детстве будущая Елизавета II

Путь из Вестминстерского аббатства король Георг VI и королева Елизавета по традиции проделали в Золотой государственной карете. Процессию впервые в режиме трансляции снимали телевизионные камеры&nbsp;&mdash; Би-би-си&nbsp;установила по три камеры (половину от общего числа камер, которыми компания тогда владела) на обе стороны входных ворот в Гайд-парк. Сигнал доставлялся до телепередатчика с помощью специально разработанного кабеля с защитной свинцовой оболочкой
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images

Путь из Вестминстерского аббатства король Георг VI и королева Елизавета по традиции проделали в Золотой государственной карете. Процессию впервые в режиме трансляции снимали телевизионные камеры — Би-би-си установила по три камеры (половину от общего числа камер, которыми компания тогда владела) на обе стороны входных ворот в Гайд-парк. Сигнал доставлялся до телепередатчика с помощью специально разработанного кабеля с защитной свинцовой оболочкой

Георг V
На фото: швеи изготавливают коронационные мантии и украшения в преддверии коронации Король Георг V, второй сын короля Эдуарда VII и королевы Александры, стал наследником престола после смерти старшего брата от гриппа. Его отец Эдуард VII скончался 6 мая 1910 года. Коронацию короля Георга V и его супруги, королевы Марии, назначили на 22 июня 1911 года
Фото: PA Images via Getty Images

На фото: швеи изготавливают коронационные мантии и украшения в преддверии коронации

Король Георг V, второй сын короля Эдуарда VII и королевы Александры, стал наследником престола после смерти старшего брата от гриппа. Его отец Эдуард VII скончался 6 мая 1910 года. Коронацию короля Георга V и его супруги, королевы Марии, назначили на 22 июня 1911 года

На фото: рабочие устанавливают украшения у здания Королевской биржи в честь коронации короля Георга V, 21 июня 1911 года Процессия Георга V 22 июня прошла новым маршрутом: монарх, кареты, конные и пешие войска проследовали к Вестминстерскому аббатству через улицу Мэлл. Именно такой маршрут используется по сей день&nbsp;&mdash; им пользовалась Елизавета II, и 6 мая проедет Карл III. К церемонии столица была украшена флагами. &laquo;Улицы были заполнены, окна и крыши близлежащих зданий были полны зрителями &lt;...&gt; Продвижение королевского кортежа по полным людей улицам было непрекращающимся триумфом, который достиг своего апогея по прибытии в аббатство, где разыгралась сцена беспрецедентного энтузиазма, которая не прекращалась до тех пор, пока их величества не исчезли внутри здания&raquo;,&nbsp;&mdash; говорилось в репортаже газеты Herald
Фото: Hulton Archive / Getty Images

На фото: рабочие устанавливают украшения у здания Королевской биржи в честь коронации короля Георга V, 21 июня 1911 года

Процессия Георга V 22 июня прошла новым маршрутом: монарх, кареты, конные и пешие войска проследовали к Вестминстерскому аббатству через улицу Мэлл. Именно такой маршрут используется по сей день — им пользовалась Елизавета II, и 6 мая проедет Карл III. К церемонии столица была украшена флагами.

«Улицы были заполнены, окна и крыши близлежащих зданий были полны зрителями <...> Продвижение королевского кортежа по полным людей улицам было непрекращающимся триумфом, который достиг своего апогея по прибытии в аббатство, где разыгралась сцена беспрецедентного энтузиазма, которая не прекращалась до тех пор, пока их величества не исчезли внутри здания», — говорилось в репортаже газеты Herald

Коронация Георга V стала первой, на которой разрешили делать снимки внутри аббатства,&nbsp;&mdash; фотографом стал основатель Национальной фотографической ассоциации сэр Бенджамин Стоун
Фото: Print Collector / Getty Images

Коронация Георга V стала первой, на которой разрешили делать снимки внутри аббатства, — фотографом стал основатель Национальной фотографической ассоциации сэр Бенджамин Стоун

На фото: король Георг V и королева Мария на балконе Букингемского дворца после коронации Как часть коронационных торжеств в Хрустальном дворце (дворец в южной части Лондона, был уничтожен пожаром в 1936 году) прошел Фестиваль Британии. Фестиваль включал в себя показ товаров из Британской империи, историческое театрализованное представление и турниры по легкой атлетике. Посетители фестиваля могли совершить экскурсию&nbsp;на электрической железной дороге, а гиды комментировали достопримечательности, копии которых были представлены в Хрустальном дворце, и рассказывали о каждой стране империи
Фото: PA Images via Getty Images

На фото: король Георг V и королева Мария на балконе Букингемского дворца после коронации

Как часть коронационных торжеств в Хрустальном дворце (дворец в южной части Лондона, был уничтожен пожаром в 1936 году) прошел Фестиваль Британии. Фестиваль включал в себя показ товаров из Британской империи, историческое театрализованное представление и турниры по легкой атлетике. Посетители фестиваля могли совершить экскурсию на электрической железной дороге, а гиды комментировали достопримечательности, копии которых были представлены в Хрустальном дворце, и рассказывали о каждой стране империи

Торжества по случаю коронации проходили не только в Лондоне. На фото&nbsp;&mdash; праздник в городе Ноттингем, 1911 год
Фото: NEMPR Picture the Past / Heritage Images / Getty Images

Торжества по случаю коронации проходили не только в Лондоне. На фото — праздник в городе Ноттингем, 1911 год

Эдуард VII
На фото: украшенная улица Сейнт-Джеймс в Лондоне в преддверии коронации, 1902 год День коронации старшего сына королевы Виктории Эдуарда VII был назначен на 26 июня 1902 года. Однако за несколько дней до церемонии у Эдуарда VII воспалился аппендикс, и ему пришлось срочно делать операцию&nbsp;&mdash; коронацию перенесли на 9 августа
Фото: London Stereoscopic Company / Hulton Archive / Getty Images

На фото: украшенная улица Сейнт-Джеймс в Лондоне в преддверии коронации, 1902 год

День коронации старшего сына королевы Виктории Эдуарда VII был назначен на 26 июня 1902 года. Однако за несколько дней до церемонии у Эдуарда VII воспалился аппендикс, и ему пришлось срочно делать операцию — коронацию перенесли на 9 августа

На фото: театр &laquo;Павильон&raquo; в Лондоне перед коронацией Эдуарда VII Многие жители Лондона планировали посмотреть коронационное шествие и заранее арендовали комнаты с видом и места на трибунах вдоль маршрута за высокую цену. Отсрочка коронации привела к многочисленным требованиям о возврате средств по договорам аренды, однако люди получали отказ из-за отмены мероприятия&nbsp;&mdash; это привело к &laquo;делам коронации&raquo;
Фото: English Heritage / ImageState / Global Look Press

На фото: театр «Павильон» в Лондоне перед коронацией Эдуарда VII

Многие жители Лондона планировали посмотреть коронационное шествие и заранее арендовали комнаты с видом и места на трибунах вдоль маршрута за высокую цену. Отсрочка коронации привела к многочисленным требованиям о возврате средств по договорам аренды, однако люди получали отказ из-за отмены мероприятия — это привело к «делам коронации»

Церемонию проводил архиепископ Кентерберийский, которому был 81 год. Он уже плохо видел, поэтому к коронации молитвы для него были напечатаны крупными буквами на карточках; несмотря на это, архиепископ все&nbsp;же сделал несколько ошибок. Кроме того, он сначала возложил корону на голову Эдуарда VII неправильной стороной. Фотографий коронации не было. На фото&nbsp;&mdash; иллюстрация церемонии
Фото: Hulton Archive / Getty Images

Церемонию проводил архиепископ Кентерберийский, которому был 81 год. Он уже плохо видел, поэтому к коронации молитвы для него были напечатаны крупными буквами на карточках; несмотря на это, архиепископ все же сделал несколько ошибок. Кроме того, он сначала возложил корону на голову Эдуарда VII неправильной стороной.

Фотографий коронации не было. На фото — иллюстрация церемонии

Путь из аббатства во дворец Эдуард VII по традиции проделал в Золотой государственной карете
Фото: Museum of London / Global Look Press

Путь из аббатства во дворец Эдуард VII по традиции проделал в Золотой государственной карете

На фото: вид на коронационную процессию Эдуарда VII, улица Уайтхолл, 9 августа 1902 года
Фото: Hulton Archive / Getty Images

На фото: вид на коронационную процессию Эдуарда VII, улица Уайтхолл, 9 августа 1902 года

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Карл III коронация Елизавета II Великобритания
Материалы по теме
Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях
Политика
Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея
Политика
Карл III впервые посетит Францию и Германию в качестве короля Британии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter