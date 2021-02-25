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Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что необходимо сохранить связи с Россией, несмотря на напряженные отношения. Его слова приводит Zeit Online.

«На этом сложном этапе наших отношений мы должны убедиться, что не все связи прерваны», — сказал он.

По словам Штайнмайера, за последние 20 лет многие мосты между Востоком и Западом стали хрупкими. «Мы живем в сложных отношениях. Но есть прошлое до и будущее после. Мы оба несем ответственность за будущее мирной Европы», — сказал он.

Штайнмайер добавил, что продолжающийся конфликт на востоке Украины и присоединение Крыма являются фактором напряженности между двумя странами.

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Хайко Маас

Кроме того, президент Германии заявил о проблеме с ограничением свободы гражданского общества в России, в частности, обратив внимание на арест оппозиционера Алексея Навального. «Мы продолжим оценивать поведение России по этим обязательствам и в будущем», — сказал он.

Ранее от «разрушения мостов с Россией» предостерег министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, если сотрудничество между двумя странами (в частности, строительство газопровода «Северный поток-2») прекратится, то это подтолкнет Россию на более тесное сближение с Китаем.

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«Те, кто ставит «Северный поток-2» под вопрос, должны учитывать, какие геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения влияния Европы на Россию», — сказал он.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Отношения между Россией и Германией испортились в августе прошлого года, когда лаборатория бундесвера заявила, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Позже сам Навальный в сотрудничестве с Belingcat и The Insider выпустил расследование, в котором рассказал о причастности к своему отравлению ФСБ. Россия причастность своих спецслужб к отравлению отрицает.

В январе, когда Навальный приехал в Москву и сразу же был задержан, Германия и другие страны ЕС потребовали немедленно освободить его. 2 февраля суд заменил приговор Навальному по делу «Ив Роше» с условного срока на реальный.

Франк-Вальтер Штайнмайер Германия Северный поток-2
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