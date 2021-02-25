Президент Германии призвал не разрывать все связи с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что необходимо сохранить связи с Россией, несмотря на напряженные отношения. Его слова приводит Zeit Online.

«На этом сложном этапе наших отношений мы должны убедиться, что не все связи прерваны», — сказал он.

По словам Штайнмайера, за последние 20 лет многие мосты между Востоком и Западом стали хрупкими. «Мы живем в сложных отношениях. Но есть прошлое до и будущее после. Мы оба несем ответственность за будущее мирной Европы», — сказал он.

Штайнмайер добавил, что продолжающийся конфликт на востоке Украины и присоединение Крыма являются фактором напряженности между двумя странами.