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Володин заявил, что в России не будет мобилизации

Спикер Госдумы Володин: власти России не будут объявлять мобилизацию
Мобилизация в России в мае не планируется, заявил Вячеслав Володин. Ранее о планах российских властей объявить 9 мая мобилизацию сообщили источники CNN. В Кремле эти данные назвали чушью
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

В России не планируется мобилизация, заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нет, нет, нет, я вам и в эфире, и без эфира это скажу», — ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

О том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, сообщали источники CNN. По их словам, 9 мая президент Владимир Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России». В числе других вариантов российские власти рассматривают объявление о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик или о наступлении на Одессу либо «провозглашение полного контроля над Мариуполем», добавили собеседники телеканала.

В Госдуме назвали слухами сообщения о подготовке мобилизации
Политика
Фото:Игорь Хакимов / ТАСС

В Кремле сообщения о планах России объявить мобилизацию назвали не соответствующими действительности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности и нет «никакой» вероятности того, что Москва 9 мая объявит войну. «Это чушь», — добавил он.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что для сообщений о якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации нет никаких оснований «ни сейчас, ни в будущем». «Данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине ранним утром 24 февраля. Украина после этого ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

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Персоны
Полина Мартынова
Вячеслав Володин мобилизация Военная операция на Украине 9 Мая

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

3 февраля 1964 года
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