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Общество ,  
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Подготовка к параду — проезд военной техники в Москве. Фоторепортаж

В ночь с 28 на 29 апреля в Москве состоится репетиция парада Победы. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Из-за проезда военной техники в столице перекрыты улицы. Как техника шла по городу по направлению к Красной площади — в фоторепортаже РБК
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На фото: танки Т-14.

По заявлению Минобороны, в подготовке к параду задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования «Ярс»

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фото: танк Т-90М «Прорыв».

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция смотра планируется 7 мая

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: боевая машина десанта БМД-4

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На фото: 152 мм дивизионная самоходная гаубица «Мста-СМ»
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На фото: тягач с танком Т-34-85

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

На фото: БТР-82А

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На фото: танк Т-72Б3
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: боевые беспилотные многофункциональные робототехнические комплексы на гусеничном ходу «Уран -9».

В связи с репетицией парада в Москве ограничено движение транспорта, некоторые станции метро работают только на выход или пересадку, сообщают в департаменте транспорта столицы. 28 апреля, 4, 7 и 9 мая будут изменены некоторые маршруты наземного общественного транспорта в центре, на юге и юго-востоке Москвы

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На фото: бронеавтомобиль «Тигр»
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На фото: ракетный комплекс «Искандер-М»

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
мультимедиа Парад Победы репетиция День Победы
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