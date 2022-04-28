В ночь с 28 на 29 апреля в Москве состоится репетиция парада Победы. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Из-за проезда военной техники в столице перекрыты улицы. Как техника шла по городу по направлению к Красной площади — в фоторепортаже РБК