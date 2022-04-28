Подготовка к параду — проезд военной техники в Москве. Фоторепортаж
В ночь с 28 на 29 апреля в Москве состоится репетиция парада Победы. Смотр в честь 77-й годовщины Победы планируется провести в полном формате. Из-за проезда военной техники в столице перекрыты улицы. Как техника шла по городу по направлению к Красной площади — в фоторепортаже РБК
На фото: танки Т-14.
По заявлению Минобороны, в подготовке к параду задействовано 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов
На фото: стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования «Ярс»
На фото: танк Т-90М «Прорыв».
Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция смотра планируется 7 мая
На фото: боевая машина десанта БМД-4
На фото: тягач с танком Т-34-85
На фото: БТР-82А
На фото: боевые беспилотные многофункциональные робототехнические комплексы на гусеничном ходу «Уран -9».
В связи с репетицией парада в Москве ограничено движение транспорта, некоторые станции метро работают только на выход или пересадку, сообщают в департаменте транспорта столицы. 28 апреля, 4, 7 и 9 мая будут изменены некоторые маршруты наземного общественного транспорта в центре, на юге и юго-востоке Москвы
На фото: ракетный комплекс «Искандер-М»