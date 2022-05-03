ООН сообщила о 3,1 тыс. погибших мирных жителей на Украине

В числе погибших — более 200 детей и более 700 женщин, еще у 1 тыс. погибших взрослых не определен пол. В ООН считают, что реальные данные по погибшим гражданским на Украине гораздо выше *

Фото: John Moore / Getty Images

С начала российской спецоперации на Украине погибли 3153 мирных жителя, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Из этого числа 1115 — мужчины, 722 — женщины и более 200 детей. Пол еще 1090 взрослых не определен. Ранения получили 3316 человек, включая 324 женщины и более 300 детей.

При этом в Управлении Верховного комиссара полагают, что реальные цифры ощутимо выше, так как передача информации из мест, где велись активные боевые действия, затруднена. Это, например, касается Мариуполя, Изюма в Харьковской области и Попасной в ЛНР.

«Большинство известных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», — говорится в сообщении.

Минобороны России неоднократно утверждало, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам. В конце марта представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «безусловным приоритетом Вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения». По его словам, особое внимание уделяется «сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников

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В Минобороны также обвиняли украинских военных в организации постановочной съемки «якобы погибших от насильственных действий российской армии мирных жителей».

Неделю назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать совместную с Москвой и Киевом контактную группу по гуманитарным вопросам. В числе прочего она должна заниматься вопросами организации безопасных гуманитарных коридоров.

Накануне Киев попросил Гутерриша стать гарантом эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. 1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около сотни гражданских вывели с территории комбината. За два дня с территории завода «Азовсталь» вышли 126 человек, сообщило 2 мая Министерство обороны России.