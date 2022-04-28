Польша отказалась комментировать слова Нарышкина о контроле над Украиной

Сергей Нарышкин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Польши не комментирует слова главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о планах Варшавы установить контроль над частью Украины. Об этом ведомство заявило РБК.

«МИД Польши не комментирует слова Нарышкина», — ответило ведомство на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее Нарышкин заявил, что, согласно разведданным, США и Польша разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. В СВР предполагают, что первым этапом реализации плана Польши станет ввод польских войск в западную часть Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

По данным российской разведки, польских военных планируется разместить там, где вероятность столкновений с военными России минимальна, для того чтобы позже иметь возможность взять под контроль стратегические объекты. В ведомстве утверждают, что операция будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».