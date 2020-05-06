Путин заявил об улучшении состояния Мишустина

Президент рассказал, что у премьер-министра не обошлось без повышенной температуры, но он восстанавливается

Премьер-министр Михаил Мишустин, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, идет на поправку, заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идет на поправку. Там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович», — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания (трансляцию вел телеканал РБК).

Президент рассказал, что ежедневно общается с премьер-министром по телефону и тот принимает активное участие в обсуждении и подготовке решений.

«В общем, пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него большой привет», — закончил Путин.