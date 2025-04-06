Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Если Трамп признает, что Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области де-юре контролирует Россия, он пересечет «красные линии» Польши и других стран Европы, заявили в Варшаве. Москва и Киев исключают территориальные уступки

Если президент США Дональд Трамп на переговорах с Москвой признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими, то совершит «историческую ошибку», заявил Financial Times председатель комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль. Он также занимает должность председателя Совета по вопросам сотрудничества с Украиной.

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также служат одними из основных гарантий сохранения мира в регионе, согласно нашему историческому опыту», — сказал он.

Решение передать Крым Украинской ССР было принято Никитой Хрущевым, когда тот возглавлял СССР. Полуостров стал частью Украины в феврале 1954 года, а до этого входил в состав РСФСР. После распада Советского Союза Крым остался в составе Украины, а в 2014 году стал российским после референдума, итоги которого не признали большинство государств.



Генпрокуратура России в 2015 году назвала неконституционным решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области Украине в 1954-м, затем признать его незаконным предложили депутаты Госдумы. Российские власти называют вопрос принадлежности Крыма закрытым; то же касается республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия включила в свой состав осенью 2022-го после референдумов.

По словам Коваля, есть четкая разница между «временными решениями» по прекращению боевых действий и реализацией «российских ожиданий» по поводу территорий. Юридическое признание новых границ России станет пересечением «красной линии» для Польши и других стран Центральной Европы, указал политик.

Трамп в итоге не признает, что утраченные украинские территории де-юре контролирует Россия, не откажет Украине в гарантиях безопасности, а американским компаниям в возможности инвестировать в постконфликтное восстановление страны, уверен Коваль.

Президент России Владимир Путин летом 2024 года выдвигал в качестве условий прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и международное признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями. Трамп, который тогда еще был кандидатом на пост президента США, называл такие условия неприемлемыми.

После возвращения республиканца в Белый дом в новой американской администрации заявили, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией. При этом Трамп пообещал, что Вашингтон постарается помочь Киеву «вернуть как можно больше» территорий.

Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, заявлял Путин. Власти Украины отвергают возможность признать потерю территорий. Президент Украины Владимир Зеленский допустил поиск компромисса, который со временем позволит вернуть часть из них дипломатическим путем.