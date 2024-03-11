 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Думу внесли проект о признании незаконным передачи Крыма Украинской ССР

В Думу внесли законопроект о незаконной передаче Крыма Украине в 1954 году
Приморский парк в Ялте, 1954 г.
Приморский парк в Ялте, 1954 г. (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Документ под названием «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» опубликован в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков (оба — из «Единой России»).

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен «на очищение правового наследия» России как правопреемника СССР и РСФСР «от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью», чем был нанесен «огромный ущерб суверенным правам» государства и интересам российского народа.

Решении о передачи полуострова авторы называют «политическим произволом».

Материал дополняется

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Крым Госдума СССР
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 99,13 (+0,26) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 90,63 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Зеленский рассказал о строительстве трех линий укреплений Политика, 19:40
Военная операция на Украине. Карта на 11 марта Политика, 19:22
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 19:22
Военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта Политика, 19:21
Более 60 футболистов чемпионата Камеруна отстранили за обман с возрастом Спорт, 19:19
В Думу внесли проект о признании незаконным передачи Крыма Украинской ССР Политика, 19:04
Путин назначил нового зама Шойгу по тылу Политика, 18:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 18:53
«Маер» установит 41 диджитал-экран вдоль КАД Санкт-Петербурга Пресс-релиз, 18:52
МТС отчитался за 2023 год: как банк развивает бизнес всей группы Инвестиции, 18:51
Глава Reuters заявил о планах вложить $8 млрд в искусственный интеллект Технологии и медиа, 18:49
В Думе предложили разрешить скорым таранить не так припаркованные авто Общество, 18:42
«Яндекс» подаст заявление о листинге акций на Мосбирже Инвестиции, 18:41
Тамару Эйдельман оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 18:40