В Думу внесли проект о признании незаконным передачи Крыма Украинской ССР
В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Документ под названием «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» опубликован в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков (оба — из «Единой России»).
Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен «на очищение правового наследия» России как правопреемника СССР и РСФСР «от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью», чем был нанесен «огромный ущерб суверенным правам» государства и интересам российского народа.
Решении о передачи полуострова авторы называют «политическим произволом».
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