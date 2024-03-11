В Думу внесли проект о признании незаконным передачи Крыма Украинской ССР

В Думу внесли законопроект о незаконной передаче Крыма Украине в 1954 году

Приморский парк в Ялте, 1954 г. (Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости)

В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Документ под названием «О признании недействительным с момента принятия решения 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» опубликован в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили депутат Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков (оба — из «Единой России»).

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен «на очищение правового наследия» России как правопреемника СССР и РСФСР «от ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие, политические преступления на почве злоупотреблений властью», чем был нанесен «огромный ущерб суверенным правам» государства и интересам российского народа.

Решении о передачи полуострова авторы называют «политическим произволом».

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