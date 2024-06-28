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Военная операция на Украине ,  
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Трамп назвал неприемлемыми предложения Путина по Украине

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Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Предложения российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной являются неприемлемыми, заявил Дональд Трамп на первых дебатах основных кандидатов в президенты США. Трансляцию ведет CNN.

Трамп снова пообещал в случае победы на выборах прекратить конфликт еще до инаугурации. По его мнению, конфликта бы не случилось, если бы Россия уважала нынешнего президента Джо Байдена.

Путин в июне предложил Украине вывести войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признать утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы. По его мнению, Запад также должен снять санкции с России.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий в прошлом», — оценил украинский президент Владимир Зеленский.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация — в январе 2025-го.

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Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

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