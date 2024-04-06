Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область после прорыва дамбы в Орске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — сказал он (цитата по «РИА Новости»)
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