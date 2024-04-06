В Орске эвакуировали около 2 тыс. человек после прорыва дамбы
Около 2 тыс. человек эвакуировали из зоны подтопления в Орске после того, как в городе прорвало дамбу, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.
В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. «Это люди, вывезенные спасателями и кто самостоятельно эвакуировался», — сказала собеседница агентства.
Дамбу прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей, проживающих в поселках Лесоторговый, Никель и Строитель, а также по улице Борисоглебского. Перед прорывом дамбы в городе начали эвакуацию жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева и Старого города.
По данным на 2021 год, в городе проживали 189 тыс. человек. Согласно сервису «Яндекс Карты», микрорайон Старый город, где расположена дамба, находится на берегу Урала.
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