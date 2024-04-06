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Общество ,  
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В Орске эвакуировали около 2 тыс. человек после прорыва дамбы

Администрация Орска: эвакуированы около 2 тыс. человек после прорыва дамбы
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Около 2 тыс. человек эвакуировали из зоны подтопления в Орске после того, как в городе прорвало дамбу, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

В пунктах временного размещения находятся 320 человек, среди которых 85 детей. «Это люди, вывезенные спасателями и кто самостоятельно эвакуировался», — сказала собеседница агентства.

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Дамбу прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей, проживающих в поселках Лесоторговый, Никель и Строитель, а также по улице Борисоглебского. Перед прорывом дамбы в городе начали эвакуацию жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева и Старого города.

Последствия прорыва дамбы в Орске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Сергей Пузырев / ТАСС

По данным на 2021 год, в городе проживали 189 тыс. человек. Согласно сервису «Яндекс Карты», микрорайон Старый город, где расположена дамба, находится на берегу Урала.

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Теги
город Орск дамба Оренбургская область эвакуация
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