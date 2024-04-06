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Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске

Власти Оренбургской области опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске
Фото: Сергей Пузырев / ТАСС
Фото: Сергей Пузырев / ТАСС

Дамба в Орске не была разрушена полностью при прорыве, сообщили РБК в управлении информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

«[Данные о полном разрушении] не соответствуют действительности. <...> Ни о каком разрушении дамбы речь не идет. Разрушено там, где была пиковая водная нагрузка», — уточнили в пресс-службе правительства.

В администрации отметили, что общая протяженность дамбы — несколько километров, а повреждение случилось на участке 10 м.

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Фото:МЧС России

Вечером 5 апреля в Орске объявили эвакуацию жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева и Старого города из-за возникновения угрозы прорыва дамбы — на ней обнаружили две течи, одну успели засыпать. Чуть позже дамбу прорвало. Эвакуация жителей продолжается, подтопленными оказались свыше 2400 жилых домов и 3 тыс. придомовых территорий только в Старом городе.

Как пояснил мэр Оренбурга Сергей Салмин, уровень воды в Урале вырос на 91 см, достигнув отметки 778 см. «Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать», — отметил он.

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