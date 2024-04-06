В Таджикистане предупредили Турцию об ответе из-за отмены безвиза

МИД Таджикистана не получил уведомление Анкары об отмене безвизового режима и допустил аналогичные шаги. Гражданам республики рекомендовали проверить документы при поездке в Турцию и использовать другие страны для транзита

Вид на здание МИД Таджикистана (Фото: mfa.tj)

Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос о введении визового режима в отношении граждан Турции, заявил официальный представитель МИДа республики Шохин Самади. Его слова приводит Asia-Plus.

Ранее официальная газета Турции Resmi Gazete со ссылкой на указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила об отмене безвизового режима с Таджикистаном. Причины этого решения не назывались.

По словам Самади, Душанбе не получал от Анкары уведомлений о введении визового режима. «Согласно международной практике турецкая сторона должна была заранее уведомить таджикскую сторону о дате введения визового режима в отношении граждан Таджикистана», — сказал он.

В связи с этим официальный представитель МИДа республики рекомендовал гражданам Таджикистана «внимательно готовить документы» для поездки в Турцию и использовать иные маршруты для транзита в третьи страны.

После атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта в Турции прошли рейды против сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт. По данным газеты Hürriyet, были задержаны 37-летний гражданин Таджикистана Фазильдон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С., которые готовили нападение в Турции.

Помимо прочего, двое исполнителей теракта в «Крокусе» — граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода — незадолго до 22 марта посетили Турцию, писала Hürriyet. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву 2 марта.

По состоянию на 6 апреля в России арестовали 11 подозреваемых в теракте, в том числе непосредственных участников нападения на «Крокус». Большинство из них — граждане Таджикистана. Reuters писало о задержании еще девяти человек в республике, которых считают причастными к этой атаке.

В результате вооруженного нападения на «Крокус» погибли более 144 человек, пострадали свыше 550, концертный зал полностью выгорел. Президент России Владимир Путин исключал причастность «исламских фундаменталистов» к теракту. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, нападение готовили радикальные исламисты, однако это было нужно западным спецслужбам и Украине для создания паники в российском обществе. В Киеве и Вашингтоне отвергали причастность к нападению на «Крокус».