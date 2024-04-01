Граждан Таджикистана и Киргизии заподозрили в подготовке теракта в Турции

Задержанные готовили теракт в Стамбуле, у них нашли полицейскую форму, нож, кобуру для оружия и материалы с инструкцией к действию. С июня 2023 года турецкие силовики выявили почти 3 тыс. лиц, связанных с террористами

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В Стамбуле задержаны 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С., которых подозревают в подготовке нападения в Турции от лица «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщает Hürriyet.

В подвале дома, где их схватили, были найдены полицейская форма, нож, кобура для оружия и т.д., а также материалы с инструкцией к действию. Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, киргизстанка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.

31 марта министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в ходе операции против сторонников ИГИЛ, которая проходила в Турции в течение четырех дней, в 21 из 81 провинции страны был задержан 51 подозреваемый. Перед ней проводилась еще одна подобная операция, по данным министра, названным 26 марта, в 30 провинциях задержали 147 человек. Всего же с 1 июня 2023-го в Турции выявили почти 3 тыс. лиц, связанных с ИГИЛ.

Турецкие силовики регулярно проводят операции по поимке предполагаемых террористов. В феврале в ходе одного из таких рейдов был задержан гражданин России, занятый на строительстве атомной электростанции «Аккую», сообщал Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности. По данным агентства, этот человек использовал поддельное удостоверение личности.

Как передавала Hürriyet, в Турции какое-то время провели двое из обвиняемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», ответственность за который взяла на себя ИГИЛ: Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Муродали Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта. Издание сообщило, что Анкара «тщательно изучает все вопросы», касающиеся пребывания этих людей в республике, и передает их России.