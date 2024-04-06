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Политика ,  
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Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Соответствующий указ подписал президент Эрдоган. Ранее в Турции выявили таджикистанца, готовившего теракт. Кроме того, в стране побывали двое подозреваемых в нападении на «Крокус» — тоже уроженцы Таджикистана
Стамбул
Стамбул (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает официальная газета республики Resmi Gazete.

«Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458», — сказано в документе.

Причины решения не называются.

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Киргизии Зульфией С. Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, киргизстанка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.

Кроме того, писала Hürriyet, в Турции незадолго до теракта в «Крокусе» побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта.

К 5 апреля в России арестованы 11 подозреваемых в нападении на «Крокус», большинство из них — граждане Таджикистана. Сообщалось, что в самой республике задержаны еще девять причастных к теракту лиц.

МВД России после случившегося предложило ужесточить контроль за мигрантами: идет разработка законопроекта, среди положений которого — требование снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев (а не только тех, кто будет работать) и изменение срока допустимого временного пребывания с 90 дней в течение полугода на 90 дней в течение года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Таджикистан безвизовый режим
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