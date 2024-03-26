 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию

Hürriyet: Анкара передала Москве данные о поездке в Турцию напавших на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Двое из четырех обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл» какое-то время провели в Турции, где находились без регистрации. 2 марта они вернулись в Москву. Анкара изучает данные об их пребывании в стране и передает России
Фаридуни Шамсидин
Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Двое обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» перед терактом какое-то время находились в Турции, куда прилетели из Москвы, но российские власти не передавали Анкаре каких-либо предупреждений о них, пишет Hürriyet.

У них не было регистрации на территории Турции. Анкара «тщательно изучает все вопросы», касающиеся пребывания этих людей в республике, и передает их России, сообщает издание. По его данным, власти Турции ожидают, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за теракт, и ее ответвления «Вилаят Хорасан» (или ИГИЛ-К, также запрещена в России).

Непосредственными исполнителями теракта ФСБ считает четырех человек: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Им вменили ст. 205 УК и арестовали до 22 мая.

У террориста из «Крокуса» нашли фото из Турции за месяц до теракта
Общество
Шамсидин Фаридуни

Как уточняет Hürriyet, в Турции были Фаридуни и Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта. Оба нападавших «радикализировались» в России, так как проведенного в Турции времени было для этого недостаточно, говорится в статье.

25 марта суд отправил под арест еще троих фигурантов дела: Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем белого Renault, на котором к «Крокусу» приехали, а затем скрылись нападавшие), а также Исмоила Исломова. Глава СК Александр Бастрыкин пояснил, что трое фигурантов предоставили квартиру и машину исполнителям теракта.

По последним данным, в результате теракта 22 марта погибли 139 человек, пострадали 182.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крокус Сити Холл Турция теракт
Материалы по теме
Суд назвал имя восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Более 24 тыс. человек сдали кровь для раненых при теракте в «Крокусе»
Общество
Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 25 мар, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 25 мар, 16:44
Суд в Москве арестовал гражданина Грузии по делу о подрыве моста в Крым Общество, 12:09
Искусственный интеллект против кибербезопасности — каков расклад сил Компании, 12:00
Лукашенко призвал открывать огонь на поражение при провокациях на границе Политика, 11:58
ФСБ заявила о срыве теракта в самарском центре приема гуманитарной помощи Политика, 11:58
Глава СКА обвинил судей в предвзятости после вылета из плей-офф КХЛ Спорт, 11:56
Стал известен следующий соперник российского бойца UFC Волкова Спорт, 11:41
Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию Политика, 11:37
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Акции группы компаний «Астра» взлетели более чем на 7% Инвестиции, 11:36
На руднике «Пионер» в Амурской области пробили третью скважину Общество, 11:33
Вернуться в офис и не сойти с ума: 10 идей для гибридного формата работы Pro, 11:30
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Крипто, 11:28
Минобороны сообщило о захвате трофейного Marder в зоне спецоперации Политика, 11:24
Суд назвал имя восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 11:09
SEC потребовала оштрафовать разработчика токена XRP на $2 млрд Крипто, 11:04