Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию
Двое обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» перед терактом какое-то время находились в Турции, куда прилетели из Москвы, но российские власти не передавали Анкаре каких-либо предупреждений о них, пишет Hürriyet.
У них не было регистрации на территории Турции. Анкара «тщательно изучает все вопросы», касающиеся пребывания этих людей в республике, и передает их России, сообщает издание. По его данным, власти Турции ожидают, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за теракт, и ее ответвления «Вилаят Хорасан» (или ИГИЛ-К, также запрещена в России).
Непосредственными исполнителями теракта ФСБ считает четырех человек: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Им вменили ст. 205 УК и арестовали до 22 мая.
Как уточняет Hürriyet, в Турции были Фаридуни и Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта. Оба нападавших «радикализировались» в России, так как проведенного в Турции времени было для этого недостаточно, говорится в статье.
25 марта суд отправил под арест еще троих фигурантов дела: Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем белого Renault, на котором к «Крокусу» приехали, а затем скрылись нападавшие), а также Исмоила Исломова. Глава СК Александр Бастрыкин пояснил, что трое фигурантов предоставили квартиру и машину исполнителям теракта.
По последним данным, в результате теракта 22 марта погибли 139 человек, пострадали 182.