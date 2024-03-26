Анкара передала Москве данные о поездке напавших на «Крокус» в Турцию

Двое из четырех обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл» какое-то время провели в Турции, где находились без регистрации. 2 марта они вернулись в Москву. Анкара изучает данные об их пребывании в стране и передает России

Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Двое обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» перед терактом какое-то время находились в Турции, куда прилетели из Москвы, но российские власти не передавали Анкаре каких-либо предупреждений о них, пишет Hürriyet.

У них не было регистрации на территории Турции. Анкара «тщательно изучает все вопросы», касающиеся пребывания этих людей в республике, и передает их России, сообщает издание. По его данным, власти Турции ожидают, что Москва и Анкара увеличат обмен информацией о деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за теракт, и ее ответвления «Вилаят Хорасан» (или ИГИЛ-К, также запрещена в России).

Непосредственными исполнителями теракта ФСБ считает четырех человек: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Им вменили ст. 205 УК и арестовали до 22 мая.

Как уточняет Hürriyet, в Турции были Фаридуни и Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолете 2 марта. Оба нападавших «радикализировались» в России, так как проведенного в Турции времени было для этого недостаточно, говорится в статье.

25 марта суд отправил под арест еще троих фигурантов дела: Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем белого Renault, на котором к «Крокусу» приехали, а затем скрылись нападавшие), а также Исмоила Исломова. Глава СК Александр Бастрыкин пояснил, что трое фигурантов предоставили квартиру и машину исполнителям теракта.

По последним данным, в результате теракта 22 марта погибли 139 человек, пострадали 182.