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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Медведев назвал Макрона и других западных лидеров спонсорами терроризма

Медведев назвал Макрона и других западных лидеров спонсорами теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Военная операция на Украине
Медведев считает, что организаторы атаки — «официальные лица Украины», а спонсорами выступили западные страны. В Киеве, Вашингтоне и Париже отвергали причастность к нападению
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные руководители являются спонсорами теракта в «Крокус Сити Холле» и отныне «не просто врагами России», написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Его [Макрона] риторика, его действия, а главное — его санкции на тайные операции с бандеровским режимом вполне могут быть квалифицированы как пособничество теракту 22 марта, — считает Медведев. — Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей — спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России».

Зампред Совбеза отметил, что непосредственные исполнители теракта — «не религиозные фанатики, готовые умереть за веру», а «наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять». По словам Медведева, террористическая организация «Исламское Государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность «для увеличения капитала», а «истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ».

Информация, опубликованная с телефонов террористов, «недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов» к Украине, считает Медведев. По его словам, с помощью атаки на «Крокус» официальные лица в Киеве решили «компенсировать неудачи на фронте».

Ранее в СК связали найденные в телефоне одного из участников нападения на «Крокус» фото лиц в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и фото «украинской почтовой марки с нецензурным жестом» с военной операцией.

Вооруженные люди ворвались в «Крокус» вечером 22 марта, открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. Погибли более 140 человек, пострадали свыше 550, концертный зал полностью выгорел. Ответственность за это взяла на себя ИГ. 11 фигурантов уголовного дела, в том числе четырех исполнителей теракта — граждан Таджикистана, отправили под арест.

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По словам главы ФСБ Александра Бортникова, теракт подготовили радикальные исламисты, однако им способствовали украинские спецслужбы для создания паники в российском обществе. Он также не исключил причастность к атаке спецслужб США и Великобритании. В Киеве и Вашингтоне отвергали участие Украины в нападении на «Крокус». Президент России Владимир Путин исключал возможность нападения со стороны «исламских фундаменталистов».

По данным Минобороны России, министр обороны Франции Себастьян Лекорню в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу «настойчиво пытался убедить» в непричастности Украины и западных стран к нападению на «Крокус». Комментируя эту беседу, Макрон заявил о намеках Москвы на участии в этой атаке Парижа. Он также называл «резкими и угрожающими комментарии» российской стороны о причастности Киева.

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Персоны
Юлия Овчинникова
Россия Франция Дмитрий Медведев Эмманюэль Макрон «Крокус Сити Холл» теракт
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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