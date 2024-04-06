Канцлер Австрии поспорил с Макроном о способах урегулирования на Украине

Эмманюэль Макрон, не исключивший возможность отправки западных войск на Украину, придерживается «принципа сдерживания», заявил Карл Нехаммер. Он призвал не допустить эскалации и назвал себя сторонником «принципа предосторожности»

Карл Нехаммер и Эмманюэль Макрон (Фото: Mohammed Badra / Reuters)

Австрия согласна с Францией в вопросе поддержки Украины и считает необходимым достичь мира между Москвой и Киевом, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью Le Filaro. При этом Вена и Париж по-разному смотрят на то, как добиться этой цели, сказал он.

Нехаммер заявил, что выступает за «принцип предосторожности» для избежания эскалации, а президент Франции Эмманюэль Макрон является сторонником «принципа сдерживания». Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Макрона, не исключившего вероятную отправку западных войск на Украину в будущем.

Москва и Киев должны вернуться к переговорам, убежден канцлер Австрии. Диалог должен вестись на основе «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, считает он. Формула, среди прочего, подразумевает вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех пленных и т.д. Россия считает ее неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Глава МИДа Сергей Лавров назвал курс с «формулой мира» «тупиковым». Власти России заявляют, что готовы к диалогу с учетом своих интересов.

Макрон затронул тему отправки западных войск на Украину в конце февраля после неформального саммита ЕС в Париже. В Минобороны Франции уточнили, что президент имел в виду не отправку военных для участия в боях, а говорил об обучении и помощи ВСУ в использовании западной военной техники и разминировании в рамках расширения поддержки Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба это подтвердил, добавив, что его страна никогда не просила направить иностранных военных для участия в боевых действиях.

Германия, США и другие союзники Киева заявили, что не намерены направлять на Украину войска; в Бельгии заявили, что приоритетом считают продолжение военной помощи. В Норвегии не стали исключать вероятность отправки солдат «в очень долгосрочной перспективе».

В Кремле предупреждали, что, если военные стран НАТО появятся на украинской территории, конфликт альянса с Россией будет неизбежен. Российские власти осуждают западную помощь Украине.