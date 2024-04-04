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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что в вопросе «формулы мира» следующий ход не за Россией

Лавров: ситуация вокруг Украины патовая, следующий ход не за Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД назвал курс с «формулой мира» Владимира Зеленского «тупиковым» и заявил, что по этому вопросу ход не за Россией. Он также считает, что западные страны допустят лишь «косметические» правки в эту концепцию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Ситуация вокруг Украины остается патовой, но не Россия привела ее к этому, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров по итогам посвященной ситуации на Украине встречи с иностранными послами.

«Не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского» — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, слова Зеленского о том, что мирные переговоры могут начаться до возвращения Украины на границы 1991 года, производят «жалкий вид». Лавров добавил, что «мечтать не вредно».

На круглом столе с участием послов Лавров сказал, что мирные предложения Китая, Бразилии, ЮАР и Лиги арабских государств по Украине не учитываются и не будут учитываться западными странами на встречах по «формуле мира» Зеленского, возможны лишь «косметические уточнения».

Зеленский на G20 представил 10 условий «формулы мира» для Украины
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Владимир Зеленский (на экране)

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 осенью 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. В конце 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США только с учетом своих интересов.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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