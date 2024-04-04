Лавров заявил, что в вопросе «формулы мира» следующий ход не за Россией

Глава МИД назвал курс с «формулой мира» Владимира Зеленского «тупиковым» и заявил, что по этому вопросу ход не за Россией. Он также считает, что западные страны допустят лишь «косметические» правки в эту концепцию

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Ситуация вокруг Украины остается патовой, но не Россия привела ее к этому, заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров по итогам посвященной ситуации на Украине встречи с иностранными послами.

«Не нужно никакой подкладки в виде «формулы Зеленского» между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с «формулой Зеленского» — пусть об этом скажут. Ход не за нами», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, слова Зеленского о том, что мирные переговоры могут начаться до возвращения Украины на границы 1991 года, производят «жалкий вид». Лавров добавил, что «мечтать не вредно».

На круглом столе с участием послов Лавров сказал, что мирные предложения Китая, Бразилии, ЮАР и Лиги арабских государств по Украине не учитываются и не будут учитываться западными странами на встречах по «формуле мира» Зеленского, возможны лишь «косметические уточнения».

Президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 осенью 2022 года. Она состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. В конце 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США только с учетом своих интересов.