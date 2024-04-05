Норвегия не исключила отправки войск на Украину
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью «Европейской правде» не исключил, что когда-нибудь королевство отправит своих военных на Украину.
Сейчас, отметил дипломат, Осло не планирует таких действий. «Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — сказал Эйде.
По словам министра, разговоры о возможной переброске западных войск на Украину были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с Россией, а об обучении украинских военнослужащих. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что НАТО хочет поддерживать Украину, но не желает быть непосредственной стороной конфликта, поскольку это может привести к мировой войне.
В феврале после неформального саммита в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку западных войск на Украину в будущем, но согласия по этому поводу нет. Схожего с Макроном мнения придерживаются, в частности, глава МИД Финляндии Элина Валтонен и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В то же время несколько стран, включая Германию и США, исключили такую возможность.
В Кремле после слов французского лидера заявили, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности» в конфликт. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также предупредил, что появление на Украине западных военных сделает прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежным.
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киеву не нужны иностранные войска и французские военные могут оставаться дома, пока Украина держится.
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