Сийярто счел «совершенно нереальными» разговоры о вступлении Киева в НАТО

Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Getty images)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее завершить конфликт на Украине, назвав разговоры о вступлении этой страны в НАТО «совершенно нереальным».

«И по-моему, необходимо воздерживаться от всех решений, проявлений и даже высказываний, которые ведут за собой эскалацию», — сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Министр назвал неприемлемой возможность того, что НАТО может стать стороной конфликта. Он призвал приложить все усилия, чтобы предотвратить возможный прямой конфликт между НАТО и Россией, пишет Magyar Nemzet.

Материал дополняется.