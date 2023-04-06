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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сочли переговоры с Россией «политическим убийством Зеленского»

Секретарь СНБО Украины назвал переговоры с Россией «политическим убийством Зеленского»
Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов усомнился в возможностях дипломатического разрешения конфликта
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Павел Гончар / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию «Укринформ» заявил, что предложить дипломатические механизмы для решения проблемы Донбасса может тот, кто «хочет политического убийства президента» Владимира Зеленского.

На вопрос о дипломатическом варианте разрешения ситуации Данилов спросил, «как себе представить применение дипломатии при такой интенсивности ведения военных действий». На уточняющий вопрос о будущей временной перспективе он сказал, что Россия «не сняла с повестки дня задание по политической ликвидации Зеленского».

Также Данилов заявил о необходимости и дальше воевать за Бахмут (Артемовск). «Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ Западной Украины… Наши военные определяют стратегию и тактику обороны тех или иных населенных пунктов», — сказал он.

Комментируя последние события вокруг Украинской православной церкви, Данилов заявил, что «в этом институте было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества России». «Часть из них мы уже поменяли на наших пленных», — сказал он.

Днем 6 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин после переговоров в Пекине призвали к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной «как можно скорее». По словам Си Цзиньпина, Китай будет стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию и готов вместе с Францией «обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <...> строго придерживаться международного гуманитарного права, <...> не допустить применения ядерного оружия, <...> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры».

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Владимир Путин в конце марта заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад. Пока, по его словам, такой готовности не наблюдается.

В октябре 2022 года президент России также отмечал, что «с той стороны» нет сигналов о желании вести переговоры. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал он.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин. В ноябре он допустил «публичный диалог» при восстановлении территориальной целостности Украины, однако в конце января в интервью Sky News подтвердил, что ему неинтересно вести переговоры с Путиным.

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Украина СНБО Алексей Данилов
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