Си Цзиньпин: панацеи для выхода из кризиса на Украине нет, сторонам нужно начать диалог

Си Цзиньпин заявил, что панацеи для выхода из кризиса на Украине нет

Китайский лидер призвал не искать простого выхода из кризиса на Украине, отметив, что сторонам конфликта необходимо начинать с себя и создавать условия для прекращения конфликта

Си Цзиньпин (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Панацеи для выхода из кризиса на Украине не существует, всем сторонам необходимо создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров, заявил лидер Китая Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Панацеи для выхода из кризиса нет, всем сторонам нужно начинать с себя и создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров, вырабатывая взаимное доверие», — цитирует Си Цзиньпина китайское агентство Xinhua.

Лидер КНР подчеркнул, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна — ее суть заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. По его словам, Китай поддерживает Европу в ее желании урегулировать кризис и готов сотрудничать с французской стороной, призывая международное сообщество «проявлять разумную сдержанность и избегать действий, которые еще больше усугубят кризис или даже выведут его из-под контроля».

После начала конфликта на Украине Пекин не стал вводить санкции против Москвы и призывал стороны к мирным переговорам. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, Китай представил собственный план по урегулированию кризиса из 12 пунктов. Среди них: уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа неделимости безопасности, прекращение боевых действий и возобновление переговоров сторон.

Президент Владимир Путин поддержал предложения Китая, не исключив, что документ могут взять за основу для выработки плана мирного решения конфликта. Украинский президент Владимир Зеленский, напротив, раскритиковал инициативу Китая. Он указал, что в документе не хватает пункта о выводе российских войск с территории Украины. В США и ЕС также посчитали план Китая недостаточным для выхода из кризиса.

Макрон, который находится в Китае с государственным визитом, еще в феврале говорил, что планирует отправиться в КНР для «построения мира» на Украине. Тогда же он призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия». По его мнению, мирное завершение конфликта на Украине «возможно только при условии прекращения российской агрессии, вывода войск и уважения территориального суверенитета и украинского народа».

6 апреля он призвал Си Цзиньпина «образумить Россию и усадить всех за стол переговоров». Также французский лидер выступил против размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.