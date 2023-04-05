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Военная операция на Украине ,  
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Макрон предложил Китаю важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Макрон: Китай может помочь разрешить конфликт на Украине из-за «сильных связей» с Россией
Ранее Макрон говорил, что одной из целей его визита в КНР станет «построение мира» на Украине. По прилете в Китай он заявил, что у Пекина есть возможность помочь в урегулировании конфликта из-за «сильных связей» с Москвой
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Россией. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в начале своего визита в КНР, выступая перед местным французским сообществом.

По его словам, «времена требуют», чтобы страны Европы возобновили стратегическое партнерство с Китаем, который также имеет возможность повлиять на украинский конфликт. «Китай с его тесными отношениями с Россией может сыграть важную роль [в конфликте на Украине]», — отметил он.

При этом французский лидер отметил, что на Западе не разделяют политическую систему Китая, однако такое соперничество там «полностью принимают».

Макрон прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля. Французский президент пробудет в Китае три дня. У него запланированы переговоры и рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином, также французский лидер проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи.

В этой поездке президента Франции сопровождают руководители 60 компаний, включая Airbus, электроэнергетической компании Electricite de France SA и производителя поездов Alstom SA. Также в поездку он пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но ее участие ограничится трехсторонней встречей с главами государств.

Торгово-экономические отношения Китая как с Францией, так и с ЕС в целом станут одной из тем переговоров, писала Politico. Кроме того, Макрон надеется, что Китай пересмотрит свое решение о расширении сотрудничества с Россией и выступит в качестве посредника в украинском урегулировании, отмечало издание.

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Макрон предложил Китаю важную роль в урегулировании конфликта на Украине
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Визит Макрона и фон дер Ляйен стал продолжением серии поездок европейских лидеров в Китай. Неделей ранее в стране побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, а в ноябре 2022 года — канцлер ФРГ Олаф Шольц. В апреле в Пекин должна прилететь глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

После начала конфликта на Украине Макрон неоднократно призывал стороны начать мирные переговоры, а также десятки раз созванивался с президентами двух стран. В феврале он говорил, что планирует отправиться в Китай именно для «построения мира» на Украине. Тогда же он призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия». По его мнению, мирное завершение конфликта на Украине «возможно только при условии прекращения российской агрессии, вывода войск и уважения территориального суверенитета и украинского народа».

24 февраля Китай опубликовал свой план по урегулированию украинского кризиса, он состоит из 12 пунктов. Туда, в частности, входят отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу, возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и другие пункты. В России инициативу поддержали. На Западе и Украине сочли ее недостаточной для урегулирования конфликта.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Пространство выбора
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