Corriere della Sera сообщила о выявленной у Берлускони лейкемии

Накануне в итальянском МИДе сообщили, что 86-летний Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за «неразрешенной проблемы» во время прошлой госпитализации с пневмонией

Сильвио Берлускони (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Бывший итальянский премьер-министр и лидер движения «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони болен лейкемией, сообщает Corriere della Sera, не уточняя источник.

По данным газеты, именно это стало причиной госпитализации политика 27 марта. Его должны были выписать на следующий день, но оставили в больнице до 30 марта. Как пишет издание, Берлускони в это время проходил не только плановое обследование, но и лечение.

Накануне, 5 апреля, Берлускони вновь попал в больницу. Глава итальянского МИДа и координатор Forza Italia Антонио Таяни заявил тогда, что политик находится в отделении интенсивной терапии из-за «неразрешенной проблемы» во время его прошлой госпитализации с пневмонией. Как пишет Corriere della Sera, «боли, которые его [Берлускони] беспокоят, и пневмония последних дней на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в уже ослабленном организме».

Берлускони 86 лет. В 2016 году он был госпитализирован из-за сердечной недостаточности и перенес операцию на сердце. Три года спустя политик вновь попал в больницу с почечными коликами В 2020-м у политика выявили коронавирус и двустороннюю пневмонию, на следующий год он вновь заболел COVID-19.

Берлускони основал Forza Italia в 1994 году, выиграл с ней парламентские выборы и стал премьер-министром. Он также побеждал на парламентских выборах и становился премьером в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011-м ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. В 2019 году политик избрался в состав Европарламента от Италии. В сентябре 2022 года победил на выборах в сенат от избирательного округа Монца.