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Сильвио Берлускони госпитализировали с болями
Corriere della Sera: Сильвио Берлускони госпитализировали после жалоб на боли
Сильвио Берлускони
Лидера партии «Вперед, Италия», бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони госпитализировали, пишет Corriere della Sera.
По данным издания, в понедельник политик пожаловался на боли. Берлускони сам прибыл в больницу в Милане, а в среду утром его должны выписать.
Источники ANSA утверждают, что экс-премьер находится в больнице для рутинного осмотра.
Берлускони 86 лет. Corriere della Sera отмечает, что в последний раз он попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019-м — операцию на кишечнике, а в июне 2016-го — на сердце.