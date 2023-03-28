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Сильвио Берлускони госпитализировали с болями

Corriere della Sera: Сильвио Берлускони госпитализировали после жалоб на боли
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Лидера партии «Вперед, Италия», бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони госпитализировали, пишет Corriere della Sera.

По данным издания, в понедельник политик пожаловался на боли. Берлускони сам прибыл в больницу в Милане, а в среду утром его должны выписать.

Источники ANSA утверждают, что экс-премьер находится в больнице для рутинного осмотра.

Берлускони 86 лет. Corriere della Sera отмечает, что в последний раз он попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019-м — операцию на кишечнике, а в июне 2016-го — на сердце.

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Италия Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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