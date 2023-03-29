Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 83,49 (+0,71) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 76,98 (+0,38) Инвестиции, 16:18
Папу римского госпитализировали Общество, 20:50
Выписку Берлускони из больницы отложили Политика, 20:45
ЦБ перечислил дополнительные варианты разблокировки активов инвесторов Инвестиции, 20:40
Неймар проиграл за час €1 млн на ставках во время прямого эфира Спорт, 20:34
Нетаньяху рекомендовал министрам не комментировать слова Байдена Политика, 20:29
Карл III прибыл с первым визитом в Германию вместо Франции Политика, 20:26
В ООН заявили о готовности Гутерриша встретиться с Лавровым в апреле Политика, 20:02
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Дзюба фразой «все только начинается» отреагировал на награду РПЛ Спорт, 19:57
Фондовые индексы США выросли на ослаблении опасений банковского кризиса Инвестиции, 19:53
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 19:44
Приют «Хвостатое счастье» собрал более ₽1 млн донатами в соцсети ЯRUS Пресс-релиз, 19:37
Ушедший в ПЦУ архимандрит стал наместником Киево-Печерской лавры Общество, 19:36
Путин уволил первого замглавы МЧС Чуприяна Политика, 19:32
Внешний долг России за год сократился на 21% Экономика, 19:28
Политика ,  
0 

Выписку Берлускони из больницы отложили

Выписку Сильвио Берлускони из больницы отложили на один-два дня
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Marco Tacca / Getty Images)

Бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони оставят в больнице еще на день-два для дополнительных исследований, пишет Corriere della Sera.

По данным ANSA, политика могут выписать в четверг.

Берлускони госпитализировали накануне. Как писала газета Corriere della Sera, он сам прибыл в больницу и обратился за помощью к врачам из-за болей. Его должны были выписать 29 марта.

Сильвио Берлускони 86 лет. Corriere della Sera отмечает, что в последний раз он попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019-м — операцию на кишечнике, а в июне 2016-го — на сердце.

Теги
Персоны
Сильвио Берлускони Италия госпитализация

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
Материалы по теме
La Stampa узнала, что Берлускони ищет бункер из-за страха ядерной войны
Политика
Сильвио Берлускони госпитализировали с болями
Политика
Берлускони рассказал Зеленскому о пережитой в детстве бомбардировке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter