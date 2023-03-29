Выписку Берлускони из больницы отложили

Сильвио Берлускони (Фото: Marco Tacca / Getty Images)

Бывшего премьер-министра Италии и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони оставят в больнице еще на день-два для дополнительных исследований, пишет Corriere della Sera.

По данным ANSA, политика могут выписать в четверг.

Берлускони госпитализировали накануне. Как писала газета Corriere della Sera, он сам прибыл в больницу и обратился за помощью к врачам из-за болей. Его должны были выписать 29 марта.

Сильвио Берлускони 86 лет. Corriere della Sera отмечает, что в последний раз он попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019-м — операцию на кишечнике, а в июне 2016-го — на сердце.