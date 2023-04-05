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Политика ,  
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Сильвио Берлускони вновь попал в больницу

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован спустя пять дней после выписки
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Бывший итальянский премьер-министр и лидер движения «Вперед, Италия» (Forza Italia) вновь попал в больницу спустя пять дней после выписки, сообщает агентство ANSA.

86-летний Берлускони находится в реанимации кардиологического отделения больницы Сан-Раффаэлле в Милане, куда прибыл с одышкой, сообщает агентство. По словам главы итальянского МИДа и координатора Forza Italia Антонио Таяни, Берлускони находится в реанимации из-за «неразрешенной проблемы» во время его прошлой госпитализации с пневмонией. Таяни добавил, что несмотря на это, политик «говорит».

Сейчас состояние экс-премьера стабильное, но он находится под наблюдением, рассказали источники. Как отмечают источники газеты Corriere della Sera в больнице, ситуация «деликатная».

По данным издания, после прохождения компьютерной томографии Берлускони будут проведены дальнейшие исследования, медицинское заключение может появиться вечером.

Берлускони госпитализировали 28 марта. Он сам прибыл в больницу и обратился за помощью к врачам из-за болей, писала Corriere della Sera. Его должны были выписать на следующий день, однако оставили в больнице до 31 марта для прохождения дополнительных исследований.

Газета отмечает, что до этого Берлускони попадал в больницу в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес коронавирус с двусторонней пневмонией, в 2019 году — операцию на кишечнике, а в июне 2016 года — операцию на сердце.

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Теги
Персоны
Сильвио Берлускони пневмония госпитализация

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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