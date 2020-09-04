Врач сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Берлускони

Обстановка около клиники «Сан-Раффаэле» в Милане, куда госпитализирован Сильвио Берлускони (Фото: Francesco Bozzo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный из-за подтверждения заражения коронавирусом и обнаружения признаков двусторонней пневмонии, не интубирован и дышит автономно. Об этом сообщил главврач клиники Сан-Рафаэль в Милане Альберто Дзангрилло, передает газета Corriere della Sera.

«Он выглядит спокойно, находится под нашим наблюдением. Пациент не интубирован, дышит автономно», — заявил Дзангрилло.

В то же время он отметил, что клиническая картина и возраст Берлускони «требуют абсолютной осторожности».

«Ожидается, что Берлускони останется в больнице на несколько дней», — добавил главврач.