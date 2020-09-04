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Врач сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Берлускони

Обстановка около клиники «Сан-Раффаэле» в Милане, куда госпитализирован Сильвио Берлускони
Обстановка около клиники «Сан-Раффаэле» в Милане, куда госпитализирован Сильвио Берлускони (Фото: Francesco Bozzo / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, госпитализированный из-за подтверждения заражения коронавирусом и обнаружения признаков двусторонней пневмонии, не интубирован и дышит автономно. Об этом сообщил главврач клиники Сан-Рафаэль в Милане Альберто Дзангрилло, передает газета Corriere della Sera.

«Он выглядит спокойно, находится под нашим наблюдением. Пациент не интубирован, дышит автономно», — заявил Дзангрилло.

В то же время он отметил, что клиническая картина и возраст Берлускони «требуют абсолютной осторожности».

«Ожидается, что Берлускони останется в больнице на несколько дней», — добавил главврач.

У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии
Общество
Сильвио Берлускони

83-летнего Берлускони привезли в клинику около полуночи. Проведенная компьютерная томография показала у экс-премьера развитие двусторонней пневмонии на ранней стадии.

Врачи убедили его остаться в больнице, хотя состояние Берлускони не обязательно требовало госпитализации. Однако врачи решили исключить любую опасность для его здоровья и разместили его в изолированной палате.

О том, что у Берлускони обнаружили коронавирус, сообщалось 2 сентября. В Кремле заявили о готовности предоставить Берлускони в случае необходимости медицинскую помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что соответствующее указание может дать Владимир Путин, если это потребуется.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сильвио Берлускони, COVID-19, больница, Милан
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