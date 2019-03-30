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Политика ,  
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Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше». Об этом говорится в письме генерального прокурора Уильяма Барра спикерам палаты представителей и сената, копию которого опубликовал CNN.

В письме говорится, что полная версия доклада Мюллера содержит около 400 страниц. Барр подчеркнул, что документ готовится к публикации, Минюст редактирует текст документа при помощи спецпрокурора.

Барр также считает целесообразным выступить на слушаниях вскоре после публикации доклада. ​«Я могу давать показания в юридическом комитете сената 1 мая и в палате представителей 2 мая», — написал он.

О том, что генпрокурор намерен передать отредактированную копию доклада конгрессу, ранее сообщило Associated Press. При этом демократы настаивают на обнародовании полной версии документа.

Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

22 марта Минюст США объявил об официальном завершении двухлетнего расследования Мюллера, документ по его итогам был передан Барру. 24 марта Барр представил конгрессу основные выводы из доклада, согласно которым доказательств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией выявлено не было. При этом Мюллер установил несколько случаев попыток «вмешательства» Москвы в выборы.

Трамп, комментируя результаты расследования, назвал их «абсолютным оправданием». В Кремле обвинения в адрес Москвы из доклада Мюллера сочли несостоятельными и подчеркнули, что «краткая выжимка» из документа «ничего нового не говорит». В российском МИДе обвинения во вмешательстве назвали «злобной клеветой».

 

Теги: генпрокурор США, Минюст США, Роберт Мюллер, вмешательство России в выборы
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AP сообщило о планах Барра отдать исправленный доклад о «российском деле»
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МИД назвал «злобной клеветой» обвинения во вмешательстве в выборы в США
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Кремль ответил на обвинения в адрес России из доклада Мюллера
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