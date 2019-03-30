Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше». Об этом говорится в письме генерального прокурора Уильяма Барра спикерам палаты представителей и сената, копию которого опубликовал CNN.

В письме говорится, что полная версия доклада Мюллера содержит около 400 страниц. Барр подчеркнул, что документ готовится к публикации, Минюст редактирует текст документа при помощи спецпрокурора.

Барр также считает целесообразным выступить на слушаниях вскоре после публикации доклада. ​«Я могу давать показания в юридическом комитете сената 1 мая и в палате представителей 2 мая», — написал он.

О том, что генпрокурор намерен передать отредактированную копию доклада конгрессу, ранее сообщило Associated Press. При этом демократы настаивают на обнародовании полной версии документа.