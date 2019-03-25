Если обвинение в сговоре с русскими перестанет быть удобной дубинкой против Трампа, то интерес американских политиков к новым санкциям против Москвы может снизиться

​Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года. Факт воспрепятствования следователям со стороны Трампа не доказан, но и не опровергнут полностью; однако он в гораздо меньшей степени касается российско-американских отношений.

Решение стало серьезным ударом по демократам, особенно кругу Хиллари Клинтон, активно продвигавшему «русскую» версию ее поражения, по репутации ведущих средств массовой информации, вложившихся в раскрутку этого сюжета, и большим облегчением для Дональда Трампа и республиканцев. Уже говорят, что результат расследования Мюллера станет одним из главных аргументов в кампании Трампа за переизбрание в 2020 году, хотя до президентских выборов еще полтора года и многое может изменить повестку дня.

Стоит ли России надеяться на облегчение санкций? На первый взгляд нет: обвинения в сговоре сняты с Трампа, но представление, что российские хакеры стоят за взломом серверов Национального комитета демократической партии и что «русские тролли» в соцсетях повлияли на волеизъявление американцев, никуда не делось. Просто русские сделали это без договоренности с Трампом.

Никуда не денется и конфликт, начатый аннексией Крыма и помощью со стороны России восточноукраинским сепаратистам. До 2016 года американское общество не обращало большого внимания на новости из этого региона, но затем Россия попала в фокус внимания американских СМИ, и российский экспансионизм стал фактором американской политики. Любые шаги навстречу Москве будут и дальше критиковаться как сотрудничество с нарушителем международных норм.

Однако надо понимать, что основной мишенью двухлетней атаки была не Россия, а именно президент Соединенных Штатов. Коль скоро обвинение в сговоре с русскими перестает быть удобной дубинкой против Трампа, интерес к сохранению и усилению санкций тоже может уйти на задний план. Вряд ли их скоро отменят, но можно ожидать, что контакты с россиянами постепенно перестанут считаться «токсичными» и дипломаты, политики, а потом и сам Дональд Трамп вернутся к диалогу с российскими коллегами. В конце концов, мы знаем, что Трамп упрямо выполняет свои предвыборные обещания, а вывод российско-американских отношений из состояния конфликта был одним из них.