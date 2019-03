Многое зависит и от тех самых ведущих американских газет. Первая реакция изданий, что в наибольшей степени участвовали в раскрутке «Рашагейта» — недоверие к источнику информации, генеральному прокурору США Уильяму Барру, который мог, по мнению колумнистов, не полностью или предвзято изложить результаты расследования. Однако это похоже уже на арьергардные бои. Теперь надо восстанавливать репутацию — нельзя исключить, что в рамках исправления ошибок The New York и The Washington Post дадут на своих страницах слово политикам и ученым, больше ценящим стабильность в российско-американских отношениях.

Ждать подобной переоценки ситуации от «старых демократов» не стоит, но вот новые лица в этой партии, не успевшие принять участие в антироссийской кампании, могут предложить иную политику. Хотя вряд ли речь пойдет о радикальной смене курса, например о предложении отмены санкций.

Хотелось бы, чтобы возможность улучшения российско-американских отношений, которую дает публикация доклада Мюллера, была полностью использована Россией. Нагнетание конфронтации привело и российских законодателей к принятию решений, исходящих из неминуемой эскалации конфликта и дорого стоящих как экономике, так и российскому обществу в целом, например закона о возможности изоляции Рунета или ограничения сотрудничества НКО с иностранцами. Хорошим знаком, демонстрирующим желание России сделать шаг навстречу США, была бы отмена подобных законов.

В списке того, что испортилось в российско-американских отношениях за последние два года, есть и сокращение контактов, от препятствий для совместных научных проектов до закрытия консульств и сокращения дипломатического корпуса. В интересах обеих стран еще до любых формальных договоренностей — восстановление этой инфраструктуры.