Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,41 -0,25 EUR Бирж. 72,88 -0,19 Brent 66,80 0,15% USD Нал. 64,98 64,01 EUR Нал. 73,50 72,41 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1318 0,0022 BTC/USD Бирж. 4 028,80 -12,60 IMOEX 2 491,32 -0,06% RTSI 1 218,94 0,46% DJIA 25 402,91 -0,39% Nasdaq 7 594,60 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
CVS Health $88 (+60,58%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+12,41%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
CVS Health $88 (+60,58%) прогноз CFRA к 20.02.20 Купить
Dollar General $133 (+12,41%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,22%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
СБУ сообщила об увольнении выступившего в Москве Прозорова за пьянство Политика, 17:04 Почему поп-музыка идеальна для фильмов ужасов Стиль, 17:01 МИД назвал «злобной клеветой» обвинения во вмешательстве в выборы в США Политика, 16:59 Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Политика, 16:50 Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер Общество, 16:48 Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина Общество, 16:46 Forbes сообщил об увеличении состояния основного владельца «Зимней вишни» Общество, 16:41 Власти проверят информацию об увольнении учительницы за фото в соцсети Общество, 16:34 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 16:20 Анатомия поражений: как корпоративная культура мешает цифровизации Pro, 16:20 Архетип Bitcoin: что поможет подняться криптовалюте Крипто, 16:19 Роналду, Депп, Аль Пачино и другие знаменитые отцы-одиночки Стиль, 16:13 Евгения Медведева назвала приемлемым результатом бронзу ЧМ в Японии Спорт, 16:12 Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США Мнение, 16:12
Мнение ,  
0 
Иван Курилла Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США
Если обвинение в сговоре с русскими перестанет быть удобной дубинкой против Трампа, то интерес американских политиков к новым санкциям против Москвы может снизиться

​Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года. Факт воспрепятствования следователям со стороны Трампа не доказан, но и не опровергнут полностью; однако он в гораздо меньшей степени касается российско-американских отношений.

Решение стало серьезным ударом по демократам, особенно кругу Хиллари Клинтон, активно продвигавшему «русскую» версию ее поражения, по репутации ведущих средств массовой информации, вложившихся в раскрутку этого сюжета, и большим облегчением для Дональда Трампа и республиканцев. Уже говорят, что результат расследования Мюллера станет одним из главных аргументов в кампании Трампа за переизбрание в 2020 году, хотя до президентских выборов еще полтора года и многое может изменить повестку дня.

Стоит ли России надеяться на облегчение санкций? На первый взгляд нет: обвинения в сговоре сняты с Трампа, но представление, что российские хакеры стоят за взломом серверов Национального комитета демократической партии и что «русские тролли» в соцсетях повлияли на волеизъявление американцев, никуда не делось. Просто русские сделали это без договоренности с Трампом.

Никуда не денется и конфликт, начатый аннексией Крыма и помощью со стороны России восточноукраинским сепаратистам. До 2016 года американское общество не обращало большого внимания на новости из этого региона, но затем Россия попала в фокус внимания американских СМИ, и российский экспансионизм стал фактором американской политики. Любые шаги навстречу Москве будут и дальше критиковаться как сотрудничество с нарушителем международных норм.

Однако надо понимать, что основной мишенью двухлетней атаки была не Россия, а именно президент Соединенных Штатов. Коль скоро обвинение в сговоре с русскими перестает быть удобной дубинкой против Трампа, интерес к сохранению и усилению санкций тоже может уйти на задний план. Вряд ли их скоро отменят, но можно ожидать, что контакты с россиянами постепенно перестанут считаться «токсичными» и дипломаты, политики, а потом и сам Дональд Трамп вернутся к диалогу с российскими коллегами. В конце концов, мы знаем, что Трамп упрямо выполняет свои предвыборные обещания, а вывод российско-американских отношений из состояния конфликта был одним из них.

Многое зависит и от тех самых ведущих американских газет. Первая реакция изданий, что в наибольшей степени участвовали в раскрутке «Рашагейта» — недоверие к источнику информации, генеральному прокурору США Уильяму Барру, который мог, по мнению колумнистов, не полностью или предвзято изложить результаты расследования. Однако это похоже уже на арьергардные бои. Теперь надо восстанавливать репутацию — нельзя исключить, что в рамках исправления ошибок The New York и The Washington Post дадут на своих страницах слово политикам и ученым, больше ценящим стабильность в российско-американских отношениях.

Ждать подобной переоценки ситуации от «старых демократов» не стоит, но вот новые лица в этой партии, не успевшие принять участие в антироссийской кампании, могут предложить иную политику. Хотя вряд ли речь пойдет о радикальной смене курса, например о предложении отмены санкций.

Хотелось бы, чтобы возможность улучшения российско-американских отношений, которую дает публикация доклада Мюллера, была полностью использована Россией. Нагнетание конфронтации привело и российских законодателей к принятию решений, исходящих из неминуемой эскалации конфликта и дорого стоящих как экономике, так и российскому обществу в целом, например закона о возможности изоляции Рунета или ограничения сотрудничества НКО с иностранцами. Хорошим знаком, демонстрирующим желание России сделать шаг навстречу США, была бы отмена подобных законов.

В списке того, что испортилось в российско-американских отношениях за последние два года, есть и сокращение контактов, от препятствий для совместных научных проектов до закрытия консульств и сокращения дипломатического корпуса. В интересах обеих стран еще до любых формальных договоренностей — восстановление этой инфраструктуры.

Об авторах
Иван Курилла историк, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Роберт Мюллер, Дональд Трамп, российско-американские отношения
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter