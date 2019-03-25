Кремль назвал расследование Мюллера поиском черной кошки в темной комнате

Комментируя результаты расследования, которое провел спецпрокурор Роберт Мюллер, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что даже краткая выжимка из его доклада «ничего нового не говорит»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвинения в адрес России во вмешательстве в процесс выборов в США Москва по-прежнему считает несостоятельными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании.

«Мы не видели самого доклада [спецпрокурора Роберта Мюллера]. Почти никто его не видел, поэтому мы не имеем возможности в деталях что-либо комментировать. Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит», — отметил Песков в беседе с журналистами, передает корреспондент РБК.

«У нас сегодня день работников культуры в России, и поэтому в этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что позиция России остается прежней и она «хорошо известна»: «Наша страна не вмешивалась в дела других стран, в том числе США, включая электоральные процессы, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться и категорически против вмешательства других стран в наши внутренние дела».