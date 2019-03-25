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Кремль назвал расследование Мюллера поиском черной кошки в темной комнате
Комментируя результаты расследования, которое провел спецпрокурор Роберт Мюллер, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что даже краткая выжимка из его доклада «ничего нового не говорит»
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвинения в адрес России во вмешательстве в процесс выборов в США Москва по-прежнему считает несостоятельными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время избирательной кампании.

«Мы не видели самого доклада [спецпрокурора Роберта Мюллера]. Почти никто его не видел, поэтому мы не имеем возможности в деталях что-либо комментировать. Мы видели некую выжимку, некое резюме, которое, впрочем, ничего нового не говорит», — отметил Песков в беседе с журналистами, передает корреспондент РБК.

«У нас сегодня день работников культуры в России, и поэтому в этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что позиция России остается прежней и она «хорошо известна»: «Наша страна не вмешивалась в дела других стран, в том числе США, включая электоральные процессы, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться и категорически против вмешательства других стран в наши внутренние дела».

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Ранее стали известны основные выводы Роберта Мюллера по итогам его «российского расследования». Спецпрокурор изучал и возможность «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, и возможность препятствования правосудию со стороны Дональда Трампа и сотрудников его предвыборной кампании.​

«Расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016-м», — сообщил генпрокурор Уильям Барр, передавая конгрессу отчет о докладе Мюллера.

В то же время спецпрокурор установил, что Агентство интернет-исследований пыталось с помощью дезинформации разобщить американцев и таким образом повлиять на итоги выборов.

«Ни сговора, ни препятствования [правосудию]», — заявил на это Трамп, отметив, что речь идет о «полном и абсолютном оправдании».

Авторы: Полина Химшиашвили, Маргарита Девяткина
Теги: Дмитрий Песков, Роберт Мюллер
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