Палата представителей начала процедуру преодоления вето Трампа

Палата представителей США 26 марта проведет голосование по преодолению вето президента Дональда Трампа. Оно связано с решением конгресса о блокировке режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Мексикой. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила спикер палаты и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси.

«26 марта палата представителей вновь примет меры для защиты нашей Конституции и нашей демократии от чрезвычайной декларации президента, проведя голосование для отмены его вето», — сказала она.

Пелоси добавила, что своим вето президент решил «продолжать игнорировать» Конституцию, конгресс и волю американского народа. Она заявила, что республиканцам придется выбрать между их «партизанским лицемерием и священной клятвой поддерживать и защищать Конституцию».

В конце февраля палата представителей США проголосовала против введения режима ЧП на американско-мексиканской границе. При этом против блокировки проголосовали 182 члена палаты конгресса. Большинство из них оказались республиканцами.