Трамп отреагировал на «провалившееся» в конгрессе его решение о режиме ЧП

Трамп отреагировал на «провалившееся» в конгрессе его решение о режиме ЧП

Обе палаты конгресса, включая сенат, где у республиканцев большинство, одобрили резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой. Первая реакция Трампа на это была краткой: «Вето!»

Дональд Трамп (Фото: Jim Young / Reuters)

Президент США Дональд Трамп вскоре после того, как сенат, где большинство у республиканцев, одобрил резолюцию по отмене режима ЧП на границе с Мексикой поспешил отреагировать на это на своей странице в Twitter.

«Вето!» — написал коротко президент США в ответ на итоги голосования. Спустя примерно час последовал более развернутый комментарий. «Мне не терпится наложить вето на только что принятую продвигаемую демократами Резолюцию, которая откроет границы вместе с ростом преступности, наркотрафика и контрабандой, которые хлынут в нашу страну», — написал Трамп. поблагодарив при этом тех республиканцев, кто отдали свои голоса против этой резолюции.

Голосование в сенате завершилось 59 голосами «за» резолюцию и 41 голосом «против». Ранее в четверг резолюция была одобрена палатой представителей, где большинство у демократов.

Таким образом конгресс выступил против режима ЧП на границе в Мексикой, который по замыслу Трампа позволяет ему использовать из бюджета деньги, предназначенные на иные цели, для реализации строительства стены на границе с Мексикой

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