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Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд»
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Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд»
Политика, 16:46
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Суд на Украине арестовал капитана российского судна «Норд»
Капитана российского судна «Норд», задержанного в конце марта в Азовском море, Владимира Горбенко заключили под стражу на два месяца. Украинские власти считают, что судно нарушило правила пересечения госграницы из-за захода в Крым
Владимир Горбенко (Фото: ​Скриншот с видео «Комсомольской Правды»)

Херсонский городской суд заключил под стражу на два месяца с возможностью внесения залога капитана задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом РБК сообщила представитель компании-владельца судна — керченского Рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

«Стража с залогом, адвокаты [залог] внесут», — отметила она, не уточнив сумму, которую требует украинская сторона.

Суд вменил россиянину нарушение порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Наказание по этой статье УК Украины подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет и конфискацию транспортного средства».

Пресс-секретарь Херсонского городского суда Оксана Теленик не смогла подтвердить РБК арест Горбенко, сославшись на конец рабочего дня.

Как уточнила в разговоре с ТАСС пресс-секретарь украинской прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик, под стражей капитан судна будет находится до 31 мая, залоговая сумма составляет 35,24 тыс. гривен (около $1,35 тыс.).

Представитель генконсульства России в Одессе заявил ТАСС, что защита капитана Гробенко подаст апелляцию на решение суда об аресте. «Мы (дипломаты) обсудили с адвокатами ситуацию вокруг решения суда. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию», — отметил он, добавив, что «залог будет внесен сегодня».

Российское судно «Норд» с десятью членами экипажа было задержано в Азовском море украинскими пограничниками 25 марта. Сейнер арестовали и отбуксировали в Бердянск, у членов экипажа отобрали паспорта и запретили им покидать судно. После ареста судна крымское УФСБ завело дело на украинских пограничников по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).​

4 апреля капитана Александра Горбенко доставили в управление Службы безопасности Украины в Херсоне. На следующий день должно было состояться заседание суда, на котором капитану должны были избрать меру пресечения, однако, как сообщала местная прокуратура, оно не состоялось из-за плотного графика судьи. 5 апреля Горбенко ненадолго госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, после чего его освободили из-под стражи до основного разбирательства. Остальных членов экипажа 6 апреля отправили в Мариуполь на заседание суда, где им также должны избрать меру пресечения.

Глава республики Крым Сергей Аксенов призвал российские власти к жесткому ответу Киеву на арест «Норда», поскольку Украина «понимает только язык силы». В МИДе отметили, что рассчитывают увидеть от Киева проявление здравого смысла в ситуации с задержанным судном. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что задействовали все возможности для того, чтобы освободить 10 членов «Норда». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти продолжат защищать интересы своих субъектов.

Авторы: Анна Трунина, Илья Немченко.
Теги: арест , Херсон , Судно
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