МИД заявил о надежде на «здравый смысл» в ситуации с траулером «Норд»

Москва рассчитывает, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном «Норд». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает «РИА Новости».

«Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины», — сказал Карасин.

Он посетовал, что пока украинские власти не дали сотрудникам российского консульства в Харькове узнать об условиях содержания задержанного экипажа траулера. «Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены», — сказал он.

Карасин отметил, что в МИД России был вызван поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, которому была вручена соответствующая нота.

Рыболовный траулер «Норд» был задержан украинской береговой охраной в Азовском море в конце марта. Судно с экипажем отвели в порт Бердянска. Экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды отобрали российские паспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит защищать интересы субъектов, относящихся к юрисдикции России.