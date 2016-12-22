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Песков прокомментировал задержание Украиной судна «Норд»
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Песков прокомментировал задержание Украиной судна «Норд»
Политика, 12:43
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Песков прокомментировал задержание Украиной судна «Норд»

Москва продолжит защищать интересы субъектов, относящихся к юрисдикции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с траулером «Норд», сообщает корреспондент РБК.

«Москва была и остается страной, приверженной букве и духу международного права, всем положениям, соответствующим международному праву. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы всех субъектов, имеющих отношение к российской юрисдикции», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, является ли команда судна «заложниками» того, что Москва и Киев не могут договориться по поводу раздела Азовского моря.

Песков добавил, что остальные вопросы, касающиеся этой ситуации, находятся в МИДе.

Траулер «Норд» с 10 членами экипажа был задержан украинскими пограничниками в конце марта в Азовском море. Экипаж заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды отобрали паспорта. УФСБ в Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российское судно, по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Москва ​потребовала отпустить экипаж «Норда», а судно вернуть законному владельцу. Также российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины, ему выражен протест в связи с ситуацией вокруг «Норда».

Теги: Дмитрий Песков , Украина , захват судна
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