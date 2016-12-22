Капитана арестованного судна «Норд» вернули из больницы в изолятор

Госпитализированного капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, которому накануне стало плохо, вернули в следственный изолятор. Об этом РБК сообщила Анна Шевелева, пресс-секретарь Керченского рыбколхоза им. 1 мая, которому принадлежит судно.

«Ему сделали в больнице какие-то процедуры, выдали медикаменты. Он начал более-менее приходить в себя. После того как ему оказали помощь, его отвезли обратно. На текущий момент он в изоляторе следственного содержания», — заявила Шевелева.

4 апреля Горбенко был госпитализирован. «К сожалению, да, ему стало плохо, и его госпитализировали», — рассказала Шевелева. В приемном отделении больницы РБК сообщили, что капитана осмотрели врачи и было принято решение об амбулаторном лечении. До этого Горбенко был доставлен в Херсон в местное управление Службы безопасности Украины (СБУ).



25 марта «Норд» задержали украинские пограничники в Азовском море. Экипаж судна заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 человек, отобрали паспорта.