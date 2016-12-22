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Times узнала об обнаружении места производства «Новичка»
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Times узнала об обнаружении места производства «Новичка»
Отравление Скрипаля в Британии, 06:37
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Times узнала об обнаружении места производства «Новичка»
Британские спецслужбы полагают, что нашли местоположение секретной российской лаборатории, в которой было произведено отравившее экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическое вещество «Новичок»
Фото: Stringer / Reuters

Британские спецслужбы пришли к заключению, что они с большой степенью вероятности установили местонахождения секретной российской лаборатории, которая изготовила боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники с спецслужбах.

По информации издания, лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Установить вероятный источник производства яда, как сказал один из собеседников, удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления. Источник в правительстве отметил, что кабинет министров обладал информацией о том, где было произведено это вещество, на четвертый день после инцидента, то есть к моменту заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

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Источники в спецслужбах не говорят о стопроцентной уверенности в том, что знают точное местонахождение лаборатории, в которой производился «Новичок», однако отметили, что степени их уверенности высока. Они подчеркнул, что Россия могла проводить тестовые испытания для того, чтобы проверить, можно ли использовать этот яд для совершения заказных убийств.

МИД Британии удалил твит о российском происхождении «Новичка»
Политика

Накануне, 4 апреля, МИД Великобритании удалил из своего аккаунта в Twitter сообщение, в котором утверждалось, что эксперты лаборатории в Портон-Дауне установили связь между ядом "Новичок" и Россией. На то, что этот твит пропал из профиля британского министерства, обратило внимание российские посольство. Позже ведомство пояснило, что сообщение было удалено из-за того, что его содержание не соответствовало словам посла Соединенного Королевства в России Лори Бристоу (он во время брифинга в британском посольстве в Москве заявил, что Великобритания с высокой степенью вероятности (highly likely) считает, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей).

Сергей Скрипаль, обвиненный в России за госизмену, и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта на лавочке у входа в одну из пиццерий британского города Солсбери. Британские власти со ссылкой на данные английских экспертов заявили, что покушение с большой вероятностью было организовано из Москвы, против Скрипалей было применено химическое оружие (нервно-паралитический агент) из группы «Новичок». Российская сторона все обвинения в своей причастности к отравлению отрицает, настаивает на завершении расследования международных экспертов и требует представить ей доказательства. Скандал вокруг этого дела привел к дипломатическому кризису и массовой высылке российских дипломатов из стран Запада, а членов иностранных дипслужб — из России.

В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка»
Политика

3 апреля глава лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что группа его экспертов действительно установила принадлежность яда, которым были отравлены Скрипали к классу "Новичок", но опроверг информацию о том, что специалисты установили страну происхождения яда. Он добавил, что, вероятно, заявления о причастности России основаны на неизвестных ему закрытых источниках.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сергей Скрипаль , Великобритания , новичок , отравление
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