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Смерть Навального в колонии ,  
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Байден раскритиковал Трампа за высказывания о НАТО и Навальном

Сюжет
Смерть Навального в колонии
Трамп ранее заявил, что Вашингтон не должен защищать союзников по НАТО, «которые не заплатили по счетам». Он также призывал задуматься о «разрушительном пути США» после смерти Навального. Байден эти слова подверг критике
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден подверг критике своего политического оппонента, бывшего президента страны Дональда Трампа за высказывания о НАТО и смерти оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий видеоролик Байден разместил в X (ранее Twitter).

В частности, американский президент назвал опасными слова Трампа, что Вашингтон не должен защищать союзников, «которые не заплатили по счетам», в случае возможной угрозы со стороны России. По его мнению, подобные высказывания со стороны кандидата в президенты «поощряют плохое поведение».

Кроме того, Байден привел слова республиканца, что смерть Навального заставляет того задуматься о «разрушительном пути, по которому идут США». «Почему Трамп вечно винит Америку?» — спросил он, после чего вновь упомянул об ответственности российских властей.

Президент также в очередной раз заявил, что однопартийцам экс-президента в палате представителей США следует одобрить законопроект о дополнительном финансировании поддержки Украины.

Кремль ранее осудил заявления западных политиков о смерти Навального. «В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб главе нашего государства, но они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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