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Политика ,  
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Трамп призвал НАТО поднять траты на помощь Украине до уровня США

Трамп призвал страны НАТО выровнять расходы на помощь Украине до уровня США
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Странам — членам НАТО следует увеличить расходы на военную помощь Украине и уравнять до уровня США, заявил бывший американский президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также напомнил, что в бытность президентом призвал 20 стран, которые выделяли недостаточно средств, изыскать соответствующие возможности, иначе у них не будет военной защиты от США. После этого, по словам Трампа, «деньги полились рекой».

«После стольких лет, когда США оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет рядом, чтобы сказать, что вы должны заплатить, они снова взялись за это. Мы помогаем Украине более чем на $100 млрд больше, чем НАТО. <...> Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше, чем мы. Неправильно: НАТО должно выровнять уровень своих расходов», — написал Трамп.

По мнению экс-президента, страны — члены блока сделают это, если «их правильно попросить».

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Страны НАТО в 2006 году договорились выделять 2% ВВП на инвестиции в оборону. Летом 2023-го этот показатель установили в качестве минимального, к тому моменту свои обязательства смогли исполнить 11 стран альянса; больше всех тратила Польша — 3,90% ВВП.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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