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Война санкций ,  
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Politico узнала о напряженности между США и ЕС из-за активов России

Politico: между США и ЕС есть напряженность из-за конфискации активов России
Сюжет
Война санкций
США настаивают на полной конфискации российских активов, ЕС — на изъятии прибыли от них. Идею конфискации, в частности, не поддерживают Франция, Италия и ФРГ. Россия грозила судами и зеркальными мерами в случае конфискации
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США поддерживают полную конфискацию активов российского Центробанка, но Франция, Германия и Италия выступают против такой меры, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как рассказал один из неназванных представителей американской администрации, между США и некоторыми из европейских стран есть напряженность по этому поводу. Еврокомиссия не соглашается на конфискацию, она готова реализовать только план использования прибыли от российских активов, который уже одобрила.

При этом собеседник Politico отметил, что нацеленность Вашингтона на конфискацию не связана с тем, что американские законодатели не могут уже несколько месяцев согласовать новое финансирование для Киева. «Мы всегда предполагали это (конфискацию. — РБК) для восстановления Украины, потому что это единственный реальный способ удовлетворить потребности Украины при восстановлении», — сказал он.

Источник издания в G7 сказал, что группа рассматривает вариант изъятия прибыли как наиболее безопасный вариант, в Брюсселе не обсуждают конфискацию. Берлин, Рим и Париж опасаются, что она повредит репутации еврозоны и может стать препятствием международным инвестициям. Сходной позиции придерживается и Европейский центральный банк.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США для конфискации хотя бы части активов России нужно, во-первых, решение конгресса на этот счет, во-вторых, партнеры, которые будут действовать совместно с ними.

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Политика
Джон Кирби

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в этом году заработала на них около €3 млрд.

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В Евросоюзе рассчитывают направить Украине доходы от активов ЦБ России, замороженных в европейских депозитариях. В середине февраля власти ЕС выпустили постановление, согласно которому прибыль от российских активов должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
конфискация российские активы США Евросоюз
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