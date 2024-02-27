В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов

США хотели бы направить часть российских активов на помощь Украине, но для этого Байдену нужны полномочия от конгресса и поддержка партнеров, пояснил Джон Кирби. Россия в ответ на изъятие активов обещала суды и зеркальные меры

Джон Кирби (Фото: Leah Millis / Reuters)

США для потенциальной конфискации замороженных российских активов нужны законодательные основы и поддержка партнеров, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, изучается возможное использование части блокированных российских активов — общая стоимость которых составляет примерно $300 млн — для помощи Украине в обеспечении ее обороны и восстановлении. Россия должна понести ответственность за ущерб, который нанесла, подчеркнул Кирби.

«Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от конгресса, чтобы президент мог действовать [в этом вопросе]», — отметил он и добавил, что для таких мер также нужна коалиция, партнеры по которой будут действовать совместно с США.

О судьбе замороженных российских активов ранее высказалась глава американского Минфина Джанет Йеллен. Она отметила, что риски для финансовой стабильности из-за их использования за рубежом маловероятны, поскольку реальной альтернативы доллару, евро или иене нет, и призвала страны G7 вместе работать над подходами для их использования. Министр допустила, что действия Запада в этой области дадут России понять, что продление конфликта не позволит ей победить, и побудят ее к мирным переговорам.

Пока вопрос конфискации российских активов на Западе еще обсуждается, в Евросоюзе решили направить Украине прибыль от активов ЦБ России, замороженных в европейских депозитариях. В середине февраля власти ЕС выпустили постановление, согласно которому прибыль от российских активов должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. В Брюсселе допускали, что эти средства пойдут на производство оружия для Украины. В ЕС заморожено более двух третей от блокированных активов Центробанка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов также предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.